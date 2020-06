Lego-versie van André Hazes door Streetart Frankey midden op de Dam

Lego-versie André Hazes. Het beeld is gemaakt door Dutch Deco Finish. Beeld Streetart Frankey

Liefhebbers van Hazes zullen de zanger direct herkennen aan zijn typerende zwarte pak, zonnebril, hoed en microfoon. De ontwerper, Streetart Frankey - onder andere bekend door zijn wekelijkse streetartpagina in Het Parool - was door de ondernemersvereniging Dam gevraagd om een tijdelijk kunstwerk te maken om de saaie betonblokken op het plein te verfraaien.

Al snel kwam Frankey toen met het idee om een lego-versie van Hazes neer te zetten, in samenwerking met Dutch Deco Finish. “De Dam is in tijden niet zo rustig geweest als in de afgelopen maanden, op een paar duiven na dan.” Daarom leek het Frankey een goed moment voor ‘een iconisch Amsterdams standbeeld’. “Eentje die niet vertrekt na vier uur werken, zoals de levende standbeelden die er staan, maar rustig op z’n lego-steen blijft zitten en de stad aanschouwt… of misschien wel bezingt als je goed luistert.”