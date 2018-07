Leggen van nieuwe grasmat Johan Cruijff Arena live te volgen

De graszoden zijn vanaf de kweker in rollen van zo'n 11 meter lang en met een gewicht van 1800 kilo naar Amsterdam vervoerd. Daar worden ze woensdag uitgerold en neergelegd.



Het gras in de Johan Cruijff Arena wordt één keer per jaar vervangen. Tijdens het voetbalseizoen wordt wel geregeld onderhoud uitgevoerd, zoals voeden, water geven, maaien en herstellen. Speciale meetsystemen houden het gras 24 uur per dag in de gaten.



Combinatie met kunstgras

Direct voor en na een wedstrijd is er extra aandacht voor het gras, en wordt het gelijk gemaaid en worden eventuele slechte plekken hersteld. Vervolgens worden lampen op het veld gezet die ervoor zorgen dat het snel weer aan kan groeien.



De mat in het stadion van Ajax bestaat uit een combinatie van 90 procent echt gras en een beetje kunstgras. De kunstgrassprieten zorgen ervoor dat het veld extra sterk is en minder snel beschadigt.



Het leggen van de grasmat is woensdag live te volgen op kijkenhoehetgrasgroeit.nl