Leggen tractoren vrijdag de stad plat? 7 vragen over het boerenprotest

Boerenprotesten in Den Bosch. Op de Dam is ruimte voor 25 tractoren die daar alleen als decorstuk mogen staan. Beeld ANP

1. W at komen de boeren doen?

Van 12.00 tot 16.00 uur vindt op de Dam en het Rokin de Boer & Burger Brunch plaats, een publieksactie. Organisator Agractie zegt de afgelopen maanden te hebben gemerkt dat er veel misverstanden zijn over de Nederlandse boer. Volgens bestuurslid Ronne Smolders zijn die gebaseerd op voorbeelden uit het buitenland. “Zo gaat dat niet bij ons, Nederland is juist leidend op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid. Tegelijk importeren we ons voedsel vaak uit het buitenland, waar boeren zich aan veel minder regels hoeven te houden. Dat willen we laten zien aan de mensen in de Randstad.”

2. Hoeveel mensen komen er?

Daarover durven zowel de gemeente als het organisatiecomité geen uitspraken te doen. Zeker is dat op de Dam en het Rokin kraampjes komen. Er is ruimte voor 25 tractoren die dienen als illustratie van het boerenbestaan. Meer ruimte voor tractoren is er ook niet in de stad, het zal hier dus niet zo massaal vast staan als tijdens de boerenprotesten in Den Haag op 1 en 16 oktober.

3. Gaat dat tot overlast leiden?

De gemeente heeft samen met de politie allerlei scenario’s klaarliggen, afhankelijk van de omvang van de manifestatie. Alcohol is nadrukkelijk niet toegestaan. Met Agractie zijn afspraken gemaakt over het aantal tractoren: wanneer boeren zelfstandig per tractor besluiten te komenen, zullen zij door de politie naar parkeerplaatsen rond de stad worden geleid. Zij worden vooral opgeroepen te komen met het openbaar vervoer of de auto. In de stad moet de weg worden vrijgehouden voor andere weggebruikers, hulpdiensten en openbaar vervoer.

4. Maar gaat de stad er hinder van ondervinden?

Waarschijnlijk wel, maar de verwachting is dat die beperkt zal blijven. Van de tractoren die dienen als aankleding, komen er 22 vanuit het zuiden: zij verzamelen bij de Johan Cruijff Arena. Vier boeren die vanuit het noorden komen, verzamelen zich in Zuiderwoude en rijden via de Schellingwouderbrug en Oost naar de Dam en het Rokin.Wie daarachter te zit, zal even geduld moeten hebben.

5. Tot zo ver de theorie, zal het echt zo gaan?

Een woordvoerder van de gemeente zegt ‘geen aanleiding te hebben te denken dat er vervelende toestanden zullen ontstaan’. Agractiebestuurder Smolders heeft wel al gehoord dat een aantal boeren van plan is toch met de tractor naar de stad te komen. “De verantwoordelijkheid voor de afhandeling daarvan laten we graag aan de gemeente. De meeste boeren zullen de weg in Amsterdam niet zo heel goed kennen, maar wij kunnen natuurlijk niet in de hele stad verkeersregelaars zetten om ze de weg te wijzen.”

6. Mag je eigenlijk zomaar met een tractor de stad in?

Dat mag gewoon: tractoren worden ook vaak in de bouw gebruikt. In het centrum zijn er aangewezen vrachtroutes voor verkeer zwaarder dan 7,5 ton, maar de meeste tractoren komen niet aan dat gewicht. “Een van die hoofdroutes gebruiken we voor de 25 tractoren. Die komen op diepladers naar Zuidoost. Daarna via Wibaut­straat, Blauwbrug, Amstel, Rokin, Dam,” zegt de woordvoerder van de gemeente. De gemeente maakt zich geen zorgen over de schade die tractoren zouden kunnen veroorzaken aan kwetsbare Amsterdamse bruggen en kades.

7. Hoe gaat het daarna verder?

Voor kerst zijn heftiger acties aangekondigd. Zo zijn er plannen om de Nederlandse voedselvoorziening te ontregelen door wegen naar distributiecentra van supermarkten te blokkeren, zegt actiegroep Farmers Defense Force, dat al met voorbereidingen bezig is. Er wordt al geïnventariseerd welke producten bij welke boeren te koop zijn, zodat burgers weten waar ze terecht kunnen als de winkels leeg zijn.