‘Leger’ van ratten houdt bewoners Lijnbaansgracht in de greep

Beeld ANP / Sabine Joosten

“Ik snap die beesten ook wel, het is net een soort Thuisbezorgd voor ze,” zegt Fleur van den Berge, die aan de Lijnbaansgracht woont. Tegen de boom aan de gracht, op de kruising met de Vijzelgracht, staan verschillende vuilniszakken, dozen en ander rommel gestationeerd. Op de boom hebben buurtbewoners posters gehangen waarop wordt gewaarschuwd voor ratten en medebewoners worden opgeroepen hun afval niet buiten de gezette tijden naast de boom te plaatsen.

“Tevergeefs,” vertelt Van den Berge. Woensdagavond telde ze achttien ratten op één parkeerplek. “Moet je nagaan, in de negentien jaar dat ik hier woon heb ik jaarlijks misschien één à twee ratten gezien. Nu is het een soort leger. De kabelboom van mijn auto, en die van de buurvrouw even verderop, zijn laatst kapot gebeten. Een tijdje geleden vond ik een bakje patat in de motorkap. Ik denk dat een rat dacht dat hij een fijn nieuw holletje had gevonden. Je kunt het die ratten ook niet kwalijk nemen, het is een walhalla hier voor ze met al dat afval op straat. Een enkele rat oké, maar mijn kat laat ik niet meer naar buiten met zo’n peloton.”

Vuilniszakken

Sinds november 2020 staat de buurt in contact met de gemeente, maar de rattenplaag lijkt alleen maar te groeien. In heel de stad neemt het aantal meldingen al jaren toe. In 2020 zijn er bij GGD Amsterdam 5441 meldingen ontvangen van rattenoverlast. In 2021 zijn dat er 7329, een verdriedubbeling ten opzichte van 2019. De GGD stelt dat de pandemie daarop van invloed is geweest. Doordat mensen meer thuis zijn, produceren ze meer afval én zou de rattenoverlast ze meer zijn gaan opvallen.

“En er zijn genoeg mensen die hun afval te pas en te onpas tegen de boom naast het water plaatsen, dat is een feestje voor ratten,” vertelt Guus Vloedgraven, die een kantoor heeft op de begane grond aan de Lijnbaansgracht. “De GGD heeft nu twee rattenvallen geplaatst. Een beetje voor de vorm, het is totaal zinloos.”

De GGD erkent het probleem, maar laat weten dat ze niet verantwoordelijk is voor de bestrijding van ratten. Wel kan de organisatie informeren en adviseren. Maar uiteindelijk zijn bewoners zelf verantwoordelijk, meldt een woordvoerder. “We zijn er drie keer geweest, maar zolang mensen vuilniszakken neerzetten blijven de ratten komen. We kunnen er niets aan doen.”

Bewoner Van den Berge herkent dit: “Zolang er op verkeerde dagen en tijden zakken bij de boom worden geplaatst en er niet wordt gehandhaafd, is het water naar de zee dragen.” Wat bij de buurt tot verbijstering leidt: de boom aan de gracht is wél een officiële plek om huisvuil te plaatsen. “De gemeente heeft laatst tegen de komst van ondergrondse containers gestemd, wat me toch een prima oplossing lijkt. Maar ze zijn bang voor verzakkingen,” vertelt Vloedgraven.

Proef: inzameling achter de deur

De angst voor verzakkingen is niet onterecht, volgens een woordvoerder van de gemeente. De broze wanden in combinatie met een gebrek aan ruimte maken de gracht ongeschikt voor ondergrondse containers. “Net als voor veel andere kwetsbare grachten in het centrum geldt dat er te weinig ruimte is en ze te zwak zijn voor het verkeer dat de containers moet legen. Een volle vuilniswagen kan elf tot twaalf ton wegen, dat is een aanslag.”

Wel is de gemeente gestart met een proef voor een andere manier van vuilnis ophalen in het centrum, vertelt de woordvoerder: inzameling achter de voordeur. “Bewoners kunnen een afspraak inplannen om het vuil op te laten halen en dan rijden er kleine elektrische auto’s en bakfietsen langs, of het wordt vervoerd via het water.”

De proef met inzamelen achter de voordeur is in het leven geroepen vanwege de schaarse ruimte onder en boven de grond én omdat de gemeente niet meer met zware wagens over de kade kan en wil rijden om afval in te zamelen. Dit alles moet ook leiden tot een schoner straatbeeld, omdat het afval niet meer buiten gezet hoeft te worden. Minder verkeer én minder overlast van (zwerf)afval en daarmee van ongedierte, is het idee.

Preventie beter dan bestrijden

Een schonere straat ligt ook in lijn met de voorkeursstrategie van ongediertebestrijders, die vooral voor een preventieve aanpak pleiten. “Rattenoverlast voorkomen is beter dan bestrijden,” valt te lezen op de website van Meldpunt Ongedierte Amsterdam.

Van den Berge voelt wel wat voor de proef met het inzamelen van huisvuil achter de voordeur. Maar, éérst zien dan geloven, vindt ze. Hoe dan ook verlangt ze naar een schonere straat, zónder ratten. Zoals vroeger. “Als het werkt, kan mijn kat in ieder geval weer naar buiten.”