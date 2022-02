Leger en politie bewaken rechtbank tijdens proces tegen Taghi

Manschappen van de landmacht komen de bewakingseenheid van de politie helpen bij het bewaken van de bunker in Osdorp tijdens zittingen van de rechtbank in de zaak-Taghi. Beeld Politie.

Een zwerver die verscholen zit onder een deken, waardoor je zijn handen niet ziet, kan lastig te controleren en verplaatsen zijn als je hem treft dicht bij ‘de bunker’ van de rechtbank in Osdorp op dagen waarop maximale beveiliging vereist is vanwege de grote liquidatiezaak Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Handige truc: gewoon het boodschappenwagentje met zijn spullen wegrijden. “Hij zal zijn karretje vanzelf wel volgen, want daarin zit zijn hele leven,” doceert een trainer op het oefencomplex van de politie in Den Dolder.

Daklozenopvang

Zwaarbewapende agenten van de Bewakingseenheid (BE) van de politie en militairen van de Koninklijke Landmacht oefenen er tien casussen tijdens rollenspellen. Een opdracht behelst ‘verplaats de zwerver’. Want vlak bij ‘de bunker’ in de Amsterdamse buurt Osdorp, waar dinsdag het Marengoproces verdergaat, zit in de Jan Rebelstraat de daklozenopvang van De Volksbond. Daardoor hangen er geregeld daklozen rond die niet het volle besef hebben in zwaarbeveiligd gebied te verkeren.

De politie en het leger hebben gedurende zeventien gezamenlijke trainingsdagen uitvoerig een groot scala scenario’s geoefend. Met de zware wapens kan iedereen prima overweg, dus er wordt niet ‘met bommen en granaten getraind’, maar voor de soldaten is het nieuw passanten of nieuwsgierigen te moeten aanspreken op straat – en verdachte situaties te controleren. De politie doet dat dagelijks, de landmacht in Nederland eigenlijk zelden, want de vijand zit doorgaans op grotere afstand.

Een andere trainingscasus: een automobilist eist onmiddellijke doorgang naar de Mediamarkt (ook vlak bij de bunker) om daar binnen de lunchpauze een aankoop te kunnen ruilen, maar de bewakers hebben de weg afgezet omdat er weer ‘een stoetje’ beveiligd vervoer in aantocht is dat ruim baan moet krijgen naar de inpandige parkeergarage onder de bunker.

En: een automobilist blijkt tijdens een controle een vuurwapen te hebben en moet worden gearresteerd. De aanvalsgeweren van politie én leger worden op de auto gericht, waar de inzittende op ferme toon ‘uit wordt gepraat’.

Zo worden de cursisten ook voorbereid op lastige vloggers die hun camera opdringerig in het goeddeels afgedekte gezicht van de militair of agent drukken. Zie maar rustig te blijven.

Burgers anspreken

Waar de afgelopen 2,5 jaar koppels van de politionele Bewakingseenheid rond de bunker stonden, bij of in hun gepantserde Volkswagen Touaregs, zullen dat vanaf dinsdag koppels zijn van een politieman of -vrouw en een militair van de landmacht.

‘Blauw’ zal vanwege de straatervaring in principe de burgers aanspreken, maar ‘groen’ moet het ook kunnen. Iedereen communiceert via het C2000-netwerk van de politie. Een trainer: “Het systeem is vergelijkbaar met dat van de landmacht, maar de terminologie verschilt en het is net een andere knoppenkast.”

Gelijke uitrusting

De beveiligingstaak is voornamelijk ‘statisch’ – je staat vooral op wacht – maar er kunnen tal van onverwachte personen of voertuigen opduiken, dus het samen trainen is geen luxe. De extra beveiligers zijn gerekruteerd uit allerlei onderdelen van de landmacht. Aangewezen, niet zozeer gevraagd. Wat betreft hun uitrusting en mogelijkheden lijken ze best op de tijdelijke collega’s van de Bewakingseenheid van de politie, maar waar ze hun spullen op zich dragen, verschilt dan weer net, bijvoorbeeld.

Dat het leger in de straten van Osdorp verschijnt net nu in Oekraïne de oorlog is uitgebroken, is een ongelukkig toeval. Politie en landmacht hopen dat de omwonenden van ‘de bunker’ en voorbijgangers niet van de soldaten zullen schrikken of zich geïntimideerd zullen voelen, want die komen gewoon helpen het capaciteitsgebrek van de politie te ondervangen. “Het groen is ondersteunend aan het blauw,” herhaalt een trainer. Het gaat om een gezamenlijke ‘show of force’.