Lege hotels? In Noord komen er 1625 nieuwe hotelkamers bij

Hotelgasten zijn er amper en Amsterdam is alweer bezig de toeristenstroom in te perken. Toch wordt in Noord druk gebouwd aan nieuwe hotels. ‘Door in Noord te zitten, helpen we overnachtingen te spreiden.’

Alsof de hotellerie niet de grootste malaise tot dusver meemaakt, ging begin juni de grootste Holiday Inn Express van Europa open, aan de Motorkade in Noord. “Niet ideaal,” erkent hotel­directeur Imre Heijboer.

“We zouden met een groot team beginnen, ruim zestig man voor 438 kamers. Corona is daar tussendoor gekomen. We zijn helemaal open, maar werken nog altijd met ons openingsteam van veertien medewerkers. We hadden verwacht dat de Britten weer konden reizen, maar die markt is juist weer dichtgegaan. We moeten het nu hebben van Nederlanders en een enkele Duitse gast.”

Het hotel had meteen ramvol moeten zitten. “We rekenden op een bezetting boven de 85 procent. Dan komt corona en hoop je op de helft. Dat lukt in de weekenden, maar doordeweeks zitten we op 20, 25 procent.”

“We moeten optimistisch blijven. Mensen houden behoefte om te reizen. Het blijft in een kristallen bol kijken, maar de optimist in mij zegt dat we in Amsterdam dit jaar op 50 procent uitkomen, volgend jaar iets van herstel zullen zien, maar pas in 2023 weer op het peil van 2019 zullen zitten.”

Uitgemergeld door corona

Het nieuwe driesterrenhotel is gevestigd in het nieuwe hotelwalhalla van de stad. Vorig jaar openden in Noord de Britse budgetketen Yotel (202 kamers) en het Nederlandse Bunk (106) al hun nieuwbouw en er wordt volop verder gebouwd. Bij de A’DAM Toren wordt – na meer dan een jaar ­oponthoud na een bouwruzie – getimmerd aan het grootste congreshotel (579 kamers) van de stad: Maritim. En naast metro­station Noord wordt gebouwd aan twee hotels, met tezamen 300 kamers: een Mercure en het eerste Tribe Hotel in Noordwest-Europa, beide merken van het Franse Accor.

“Het was oorspronkelijk één hotel,” zegt Patrick Kerkhoven van Win hotels, zowel eigenaar als uitbater van het nieuwe duo. “Dat vonden we echter wat groot. We hebben het in tweeën geknipt en zijn op zoek gegaan naar geschikte ­hotelmerken.” Het Amsterdamse familiebedrijf baat al veertien hotels in de stad uit, voor onder meer Accor, Hilton en Ascot, maar ook met ­eigen kweek als Notting Hill. “Wij wilden wat nieuws, Accor wilde Tribe uitbreiden. Dat sprak ons erg aan. Tribe is meer design en lifestyle dan Mercure. Voor een jonger publiek.”

Dat zijn 1625 nieuwe hotelkamers in Noord, in een branche die uitgemergeld is door corona en in een stad die hotels als broedplaats van alle drukte ziet: dat lijkt gekkenwerk. Kerkhoven erkent dat de timing ongelukkig is. “Maar we zijn hier al jaren mee bezig. De bouw van het hele complex is ook al eens uitgesteld. We rekenen erop in de zomer of in het derde kwart van 2021 open te gaan. Ik hoop dat dan de grootste problemen voorbij zijn. Zolang ze maar een vaccin vinden.”

Sociale controle

Zorgen maakt hij zich wel, vooral over de bezoekersdiscussie. Het Amsterdamse familiebedrijf heeft met een aantal hoteluitbaters een tienstappenplan opgesteld, met stadsbelasting voor alle bezoekersattracties in plaats van toeristenbelasting alleen voor hotels, met gerichte stadspromotie, met meer aandacht voor congressen en waardevolle toeristen, met betere hand­having in de drukste buurten en het verder aan banden leggen van Airbnb. En meer spreiding. “Door in Noord te gaan zitten, helpen we mee de overnachtingen te spreiden. Vanwege de Noord/Zuidlijn ontstaat daar veel vraag naar hotelkamers, maar mensen zullen altijd naar het centrum willen gaan.”

Dat er spanning is tussen hotels en bewoners, merkt hij zelden en verwacht hij al helemaal niet in Noord. Het tweelinghotel is onderdeel van een groot complex, Gare du Nord, met ook koop- en huurwoningen. “Van de buitenkant is het één groot gebouw. We zitten graag in woonbuurten, zodat je wederzijds sociale controle verbetert. Dit levert ook werk op voor Noord, zestig banen voor de hotels en nog eens vijftig voor housekeeping.”

Het Holiday Inn Express hotel is sinds begin juni open. Beeld Jakob Van Vliet