Lef moet Ajax naar achtste finales brengen

Een uitzege bij Benfica volstaat in het fraaie Estádio da Luz, het roodgekleurde stadion van het licht in Lissabon. Dan 'overwintert' Ajax na dertien jaar weer eens tussen de Europese elite.



"We hebben een kans", blikte trainer Erik ten Hag vooruit. "En die willen we grijpen. We willen overwinteren of in ieder geval een grote stap zetten", doelde hij op een gelijkspel dat Benfica op vier punten houdt.



"Dat zal niet makkelijk worden, want Benfica heeft ook in Amsterdam laten zien dat ze goede spelers hebben. Maar als we het goed doen, krijgen we ook ruimte. Die willen we benutten."



Moed

Het is Ten Hag opgevallen dat Ajax slecht begon aan de eerste ontmoetingen met Benfica en Bayern München. "Dat heeft met moed te maken", concludeerde hij. "We moeten vanaf het eerste fluitsignaal ons eigen spel durven spelen." Daley Blind viel zijn coach al snel bij. "Lef en durf zullen een grote rol gaan spelen", voorspelde hij.



Benfica is niet in goeden doen en verloor na Ajax (1-0) ook in de competitie van Belenenses (0-2) en Moreirense (1-3). De roep om het ontslag van trainer Rui Vitória klinkt luider en luider. Ten Hag nam het voor zijn collega op. "Volgens mij heeft hij ook hele goede dingen gedaan", antwoordde hij op een vraag van een Portugese journalist. "Hij heeft een goede en heldere visie."



Opstelling

Over zijn beoogde basisformatie voor de kraker tegen Benfica was Ten Hag minder duidelijk. Hij zal weer moeten kiezen tussen Donny van de Beek en David Neres als Kasper Dolberg opnieuw als centrumspits mag starten. Hij kan Neres en Van de Beek allebei opstellen als Dusan Tadic net als tegen Bayern München centraal in de aanval start.



Bijna 3500 supporters komen naar Lissabon om Ajax te steunen. Een deel van hen liet zich al horen tijdens de training van hun favorieten in het stadion waar Portugal in 2004 de Europese finale van Griekenland verloor (0-1). "Dat geeft zo veel steun", zei Blind. "Zelfs in München overstemden ze alles. Dan geef je als speler toch nog iets extra."



