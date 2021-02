Leeuwen blijven voorlopig toch in Artis

Beeld Artis

“Er was ons alles aan gelegen om de afspraken uit te voeren die we met de Fransen hadden gemaakt over de komst van onze leeuwen naar hun park,” aldus Artis-directeur Rembrandt Sutorius. “We vinden het ontzettend jammer dat het nu plotseling niet doorgaat.” Het Franse park heeft excuses aangeboden.

Het Amsterdamse dierenpark, dat de deuren in 1838 opende en een jaar later de eerste leeuwen verwelkomde, kampt met financiële problemen door de coronacrisis. Het verblijf van de leeuwen is verouderd en de benodigde vier miljoen euro voor een nieuw verblijf voor de twee leeuwinnen en één mannetje is er voorlopig niet.

Geen geld

Sutorius wil nog niet vooruitlopen op wat er nu verder gaat gebeuren. “Er is geen geld om het gereedliggende plan voor het nieuwe leeuwenverblijf uit te voeren. Over het verloop van de landelijke steuncampagne (#vergeetArtisniet) zijn we positief gestemd, we krijgen veel steun. Dat doet ons goed.”

Sinds vorige week bekend werd dat de leeuwen naar Frankrijk zouden gaan, spraken meerdere mensen zich uit om meer voor de dierentuin te doen. Zo zette Mr. Ajax en oud-voetballer Sjaak Swart een inzamelingsactie op touw om de dieren voor de stad te behouden. “Het is bijna alsof Ajax weg zou gaan uit Amsterdam. Ik roep iedereen op om er wat aan te doen en de leeuwen te behouden,” zei hij.

Ook was er een spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad. Oppositiepartijen CDA, VVD, ChristenUnie en JA21 wilden dat Artis coronasteun krijgt en dat wethouder Laurens Ivens een oplossing zou zoeken met de provincie en het rijk. Ook schoten particuliere geldschieters de dierentuin te hulp. Maar al die hulp zou volgens de wethouder te laat komen, zei hij woensdag nog: “Het besluit is onomkeerbaar.” Dat blijkt nu toch anders te liggen.

Niet alle partijen in de raad dachten er echter zo over. GroenLinks en de Partij voor de Dieren vonden de verhuizing goed nieuws. “Levende dieren zijn geen verzamelobject en horen niet thuis in hartje Amsterdam,” aldus Anke Bakker van de Partij voor de Dieren. Ook dierenorganisaties sorteerden deze week al voor op het vertrek van de leeuwen. Zij stuurden een brandbrief naar de gemeenteraad waarin zij opriepen om geen nieuwe leeuwen meer in huis te halen.

Een gedragsbioloog liet zich ook kritisch uit over de verhuizing. Het verblijf waar de leeuwen in Frankrijk naar zouden verhuizen, is verre van modern en ook zouden er te weinig schuilplaatsen voor de dieren zijn. Daarnaast zou een verhuizing erg stressvol zijn voor de dieren.

Afspraak

Artis gaat niet direct op zoek naar een andere dierentuin die de leeuwen wil overnemen, zegt een woordvoerder. “We zijn nu echt even aan het bijkomen van de schrik, we hebben nu geen ander plan. We wilden eerst dit nieuws delen en dan gaan we ons beraden op de volgende stap.”

De dierentuin gaat het Franse park niet vragen om zich alsnog aan de afspraak te houden. “Het is niet in het belang van onze leeuwen om dit besluit op welke manier dan ook aan te vechten,” zegt directeur Sutorius. Waarom het Franse park op het laatste moment afziet van de komst van de Amsterdamse leeuwen is niet bekend.