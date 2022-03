Liveblog Grote Lijsttrekkers Slotdebat

Lees terug: het laatste verkiezingsdebat in De Balie

De lijsttrekkers van de grote partijen kruisten zondagmiddag nog één keer de degens met elkaar voor Amsterdam woensdag naar de stembus gaat. Ze gingen in debat over de staat van het onderwijs, over de vraag hoe criminaliteit moet worden tegengegaan en hoe de stad moet verduurzamen. Lees hier alle hoogtepunten terug.