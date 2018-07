Lees terug: de afscheidsspeech van Jozias van Aartsen

Mevrouw de aanstaande burgemeester, Femke, pas goed op de stad

Amsterdam is een wonderschone stad. In voorbije eeuwen opgebouwd door pragmatische, nuchtere, sobere mensen. Het is een stad, die aantrekt, die nieuwsgierig maakt, die uitdaagt. Die overal een mening over heeft en die graag luid laat horen. Geen stad zo trots als Amsterdam. Een vrije stad, een tolerante stad. Volgens het promotiefilmpje dat nieuwe Amsterdammers wordt getoond ook: de stad waar alles kan.



Dat laatste klinkt heel zonnig. Maar mij grijpt het inmiddels naar de keel. Overvallen, liquidaties, ingeschoten ruitten, handgranaten aan de deur. Daarvan zou je nog kunnen zeggen dat zulke dingen helaas nu eenmaal gebeuren in een grote, levendige wereldstad.



Maar wat als de lifestyle van de een bijdraagt aan de dood van een ander? Van kinderen? Als een veel belovende tiener nonchalant word doodgeschoten voor de ogen van de kinderen waar hij zich voor inzet, als er piepjonge slachtoffers van cocaine-vergiftiging vallen, als journalisten die zich daarin vastbjten, worden bedreigd, zijn we wat mij betreft de grens van vrijheid-blijheid ver voorbij. Geen groter schrikbeeld voor een burgemeester, dan dat we onze kinderen niet meer kunnen beschermen.



Ik heb vanaf deze plek al vaker gezegd dat de ondermijning door criminaliteit in deze stad een kritisch punt nadert. Nog voor mijn aantreden hier, werd ik door experts gewaarschuwd dat vragen naar het drugsbeleid in deze stad nu eenmaal heel gevoelig lag. Ook in de Raad.



Mevrouw de aanstaande burgemeester, wethouders, leden van de Raad, ik vraag u dringend: Laat die gevoeligheid varen. Stop de ondermijning. Daar zullen extra middelen en extra mankracht bij de politie voor nodig zijn. Ik heb u beloofd dat ik tot mijn laatste uur als burgemeester hiervoor zou strijden. Zo is het gegaan.



Tot in Innsbrück, waar hij op dit moment is, ben ik met minister Grapperhaus in contact geweest over de al jaren dringend nodige versterking van de politie in Amsterdam. Hij heeft laten weten dat de Amsterdamse voorstellen passen in zijn plannen. Maar wij moeten begrip hebben voor zijn wens die plannen pas in een totaal-pakket bekend te maken. Waarschijnlijk rond Prinsjesdag.



Ik permitteer mij nog één aansporing. Ik ben blij dat binnenkort eindelijk de Noord/Zuidlijn gaat rijden. Maar na de champagne en de schouderklopjes, moeten de shovels en graafmachines eigenlijk meteen weer aan de gang.



Die lijn moet gewoon worden doorgetrokken van Zaanstad tot aan Schiphol. Zodat nog meer mensen in heel deze metropoolregio kunnen meeprofiteren van de economische bloei. Zodat we de stroom toeristen beter en sneller kunnen spreiden over de regio. En als we toch bezig zijn: waarom zorgen we er dan niet voor dat je in maximaal 70 minuten van Groningen naar Amsterdam kunt reizen. Van Heerlen naar Haarlem? Méér mensen méér kansen bieden, dat is wat infrastructuur doet.



Infrastructuur heeft boven alles een sociale functie. De rails zijn slechts een middel. Het doel van infrastructuur is mensen verbinden en hen kansen bieden.