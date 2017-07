Leerlinggegevens Spinoza Lyceum terecht bij verkeerde

Dat bevestigt rector Jan Paul Beekman na berichtgeving van de Telegraaf.



De school ontdekte pas dat de leerlinggegevens niet bij de docenten, maar bij leerlingen terecht waren gekomen toen de Telegraaf belde voor uitleg, nadat de krant het werkdocument in handen had gekregen.



In het Google Drive-document, waarin verschillende docenten tegelijk kunnen werken, werd besproken of sommige leerlingen door 'verzachtende omstandigheden' toch niet een extra kans konden krijgen, om na de zomer over te kunnen gaan naar de volgende klas.



Dat betekent een hoop positieve informatie, zegt Beekman, "maar ook privacygevoelige informatie over iemands thuisinformatie, bijvoorbeeld."



Voorkomen

Het document kwam per ongeluk en door snelheid bij de verkeerde terecht, zegt de rector. "Maar het is een fout die absoluut niet gemaakt had mogen worden en we keuren dit niet goed."



Beekman heeft het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast wordt nu door de school onderzocht hoe zoiets heeft kunnen gebeuren en hoe ze zoiets een volgende keer kunnen voorkomen door bijvoorbeeld het dataverkeer tussen docenten en leerlingen te scheiden.



De ouders van de leerlingen die voorkomen in het document hebben een brief gekregen waarin ze op de hoogte zijn gebracht over wat is voorgevallen. Woensdagmiddag vindt er een bijeenkomst plaats op de school voor ouders die behoefte hebben om te praten of vragen te stellen over wat er naar buiten is gekomen over zijn of haar kind.