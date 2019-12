Leerlingen van nieuwe programmeerschool in Osdorp gewild bij bedrijven

Beeld ANP

Donderdag wordt de eerste programmeerschool officieel geopend door wethouder Touria Meliani. Op het Osdorpplein heeft de zogeheten TechGround onderdak gevonden in de bibliotheek. In maart volgt de tweede vestiging in de Zaanse wijk Poelenburg en een TechGround in Rotterdam zal in de zomer volgen.

De opleidingen, die drie of zes maanden duren, zijn opgezet naar het voorbeeld van vergelijkbare techlabs die in de Brusselse probleemwijk Molenbeek al een succes zijn gebleken onder de naam Molengeek. Voor de trainingen wordt geen vooropleiding of lesgeld gevraagd, waardoor ze ook toegankelijk zijn voor drop-outs of vijftigers die jarenlang werkloos zijn geweest.

In oktober zijn de eerste 24 kandidaten begonnen. Ze sluiten de opleiding volgende maand af als ‘junior cloud operator’. Nog voor ze hun training hebben afgerond worden ze gekoppeld aan de bedrijven die de TechGrounds ondersteunen, met behalve Booking.com, Rabobank en Randstad ook Hema, PostNL, Mobiquity en Dept.

Daarmee hebben de kandidaten geen zekerheid dat ze daar ook worden aangenomen, maar hun kansen zijn gunstig, volgens TechConnect, de organisatie achter de TechGrounds. In de Amsterdamse regio is dit jaar een tekort van ruim tienduizend IT’ers.

Webdevelopers

Naast de opleiding tot ‘cloud operator’ is er ook de programmeerschool die in zes maanden webdevelopers klaarstoomt. Voor de bedrijven is het aantrekkelijk dat ze een nieuw reservoir aan getraind personeel aanboren. Achterliggende gedachte is verder dat de Amsterdamse IT-branche diverser wordt.

In Osdorp, met buurten waar de werkloosheid oploopt tot boven de 20 procent, biedt het nieuwe kansen. In de TechGrounds hebben de deelnemers ook de mogelijkheid om een idee voor een eigen bedrijf verder tot ontwikkeling te brengen.