Leerlingen speciaal onderwijs niet of te laat op school door chauffeurstekort

In de eerste weken van het schooljaar worden vriendschappen gesloten, groepen gevormd en de onderlinge hiërarchie bepaald in klassen. Sommige kinderen worden dit jaar buitengesloten van dat proces, omdat ze buiten hun schuld om structureel te laat aankomen op school.

Munckhof, het bedrijf dat aanvullend vervoer voor kinderen in het speciaal onderwijs aanbiedt, komt veertig chauffeurs tekort. Het bedrijf kan daarom niet alle ritten maken die gemaakt moeten worden om de 1480 Amsterdamse kinderen die afhankelijk zijn van aanvullend vervoer (op tijd) naar school te brengen.

“Vanmorgen kwamen twee jongens pas om half elf binnen, terwijl de deuren om half negen opengaan,” zegt Edith du Fijan, directeur van SBO Het Spectrum in Oost. “Dat betekent dat ze instructie missen. En erger: het betekent dat ze in het begin van het schooljaar letterlijk niet in de groep kunnen komen en dat heeft voor zo’n kind gevolgen voor de rest van het jaar.”

Drie uur wachten

Ook het feit dat kinderen niet kunnen acclimatiseren als ze uit het busje komen, is zorgelijk, vindt Jos Hemprig, directeur van SBO De Hasselbraam in West. “Normaal kunnen kinderen de eerste tien minuten van de dag altijd even spelen of bijpraten. Leerlingen die te laat worden gebracht, moeten meteen inpassen. Dat is lastig, zeker voor de kinderen in groep 3 of hoger.”

Na schooltijd moeten leerlingen ook nog eens wachten, soms wel drie uur tot ze worden opgehaald. De scholen proberen in die ‘wachttijd’ geen lesstof in te halen, maar het zo leuk mogelijk te maken door een spelletje te spelen, wat lekkers uit te delen of te Netflixen.

Als er geen bus komt opdagen en de school gaat sluiten, rond 17 uur, zoeken de scholen haastig naar een oplossing. Ze vragen ouders, maar die hebben niet voor niets recht op aanvullend vervoer, benadrukken de directeuren. Soms betekent het dat een docent een leerling naar huis brengt. Dat mag echter niet structureel worden, vinden de directeuren. Leraren hebben immers andere taken.

‘Niet belangrijk’

Du Fijan vindt het schrijnend dat net deze groep kinderen, die zich in het reguliere onderwijs niet optimaal kan ontwikkelen en daarom naar een speciale school gaat, de dupe wordt.

Du Fijan: “Deze kinderen zijn vaak al gewisseld van school omdat een reguliere school niet bij hen paste en hebben soms ook bagage mee van huis. Dat ze niet om kwart over twee worden opgehaald en na schooltijd geen busje zien, betekent voor hen indirect: jij bent niet belangrijk genoeg. Dat doet wat met een kind, die afwijzing.”

Het probleem lijkt voorlopig nog niet verholpen. Een woordvoerder van Munckhof laat weten dat het tekort sowieso niet voor de herfstvakantie is opgelost. “We doen er alles aan om nieuwe chauffeurs te werven: advertenties, aanbreng- en tekenbonussen en toch lukt het niet.”

Excuses

Middels een brief bracht de gemeente vorige week ouders en scholen op de hoogte van het chauffeurstekort en bood die haar excuses aan voor het ‘te laat informeren’. Op korte termijn wordt er gedacht aan oplossingen als een langere reistijd. Ook kijken scholen of ze hun lestijden kunnen aanpassen en worden er andere taxibedrijven benaderd.

Op langere termijn is ‘het aantrekken van nieuwe chauffeurs de enige optie’, zegt de woordvoerder van Munckhof die benadrukt dat private taxi’s geen mogelijkheid zijn. Niet vanwege geld, maar vanwege de doelgroep. “Deze kinderen zijn gebaat bij stabiliteit en dat willen we als bedrijf graag bieden. We hebben er allemaal een knoop van in onze maag dat het ons niet lukt.”