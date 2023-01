Leerlingen over ‘plotselinge’ sluiting Sweelinck College: ‘Zonder leraren kan ik niet slagen’

De ingang van het Sweelinck College. Beeld Elmer van der Marel

Zes leerlingen staan op dinsdagmiddag in een halve cirkel voor het Sweelinck College in de Museumpleinbuurt na te praten. “We kregen ineens een mail met ‘Ja, Sweelinck gaat sluiten’. Is toch gek?,” zegt een 17-jarige uit 4-havo. Hij vreest net als zijn medeleerlingen voor reprimandes van de school als hij met naam en toenaam zijn verhaal doet in de krant en wil alleen anoniem praten.

“Ik schrok wel,” zegt de jongen, die midden in het gesprek even de weg oversteekt: daar worden gratis blikjes RedBull uitgedeeld. “Kijk, ik doe volgend jaar examen. Door dit gedoe hoor ik verhalen van docenten die gaan vertrekken. Ik snap dat ze hun eigen plan trekken, maar ik wil slagen en dat kan niet zonder leraren. Ik heb niet het gevoel dat de schoolleiding aan ons denkt. Het gaat vooral om hun eigen plan. We weten ook niets. Ik kreeg een mail en verder niets. Geen bijeenkomst, nada.”

Geen garantie

Het was bij leerkrachten en ander onderwijspersoneel al bijna een week bekend dat per augustus 2024 het Sweelinck College, een school voor mavo en havo, haar deuren gaat sluiten. De directie en het bestuur vroeg de docenten het niet aan leerlingen te vertellen. Sommige docenten vonden het niet kunnen en zochten contact met Het Parool. Barbara Dijkgraaf, voorzitter van schoolbestuur Zaam, waar het Sweelinck onder valt, geeft toe dat er niet goed is gehandeld. “We hadden meteen de leerlingen moeten informeren. Dat hebben we laten liggen.”

In een brief naar ouders en leerlingen schrijft het bestuur dat er nog twee jaar wordt afgebouwd. Voor eersteklassers en kinderen die in 2 havo zitten, wordt gezocht naar ‘een school naar keuze’. Garanties, concrete afspraken of richtlijnen zijn er nog niet. Dijkgraaf moet nog overleggen over de mogelijkheden en wat ze ouders bij een nader te plannen ouderbijeenkomst gaat vertellen.

Drama

De 67-jarige Nina Pieters heeft een kleinzoon op de school. Ze werkte zelf jaren in het onderwijs en vindt de gang van zaken ‘bespottelijk’ en een drama voor kinderen die van school af moeten. “Mijn kleinzoon is 12. Hij werd vorig jaar tot zijn grote verdriet tijdens de Centrale loting niet ingeloot op een school uit zijn top 6. Hij moest, zonder dat hij de school ooit had gezien, naar het Sweelinck.” Pieters heeft samen met de ouders van haar kleinzoon haar best gedaan om continu het positieve van de school te belichten, zodat de jongen toch met plezier aan zijn middelbare schoolcarrière kon beginnen.

“Het is een puber, maar het lukte. Hij had er zin in, hij was blij. En nu, na nog geen half jaar, krijg je zo’n bericht. Dat kun je niet menen? Dat weet je eerder als bestuur. Waarom wordt er met pubers gesjoemeld? Ik ben buitengewoon kwaad. Op wie weet ik niet eens. In de eerste plaats op het bestuur. Ik dacht dat besturen vooruitkijken betekent.”

Skireis met bijsmaak

Leerlingen vinden vooral de onduidelijkheid moeilijk. Ze gaan 29 januari op skireis. Daarvoor moeten ze bijna vijfhonderd euro inleggen. De 17-jarige havist werkte extra in pizzatent Dell Amore Pizza om de reis bij elkaar te sparen, een 16-jarige vmboër kluste ‘hier en daar online bij’. Een andere 17-jarige havist ging vaker werken bij de bakker. “Op deze school heeft niet iedereen zoveel geld. Dus dat je überhaupt zo’n dure reis organiseert laat zien dat je geen zicht heb op wie je leerlingen zijn,” zegt de 16-jarige scholier.

“Ondanks dat we moeite moeten doen voor het geld, hadden we veel zin in de reis. Nu wat minder, als ik eerlijk ben. Ik vind slagen belangrijker, begrijp je. Als ik straks terug ben van die reis en alle docenten zijn weg... Ze vertellen ons niet eens wanneer we meer te weten krijgen. Ik vind dat lastig.”

Slechte leiding

Oud-docent Joop Remmé (64) gaf geschiedenis op het Sweelinck en snapt niet wat er gebeurd is. Hij doceerde in 1994 op de school en vindt de teloorgang schrikbarend. “Ik herinner het me als een goede, gezellige school. Ik zit nog steeds in het onderwijs en ik weet dat als het slecht gaat met een school het zelden door de leerlingen komt. Vaker door een slechte leiding.”

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) laat weten dat ze in contact is met Zaam. “Het sluiten van een school is ingrijpend voor leerlingen, ouders en personeel. Het is belangrijk dat het schoolbestuur er goed voor zorgt dat zij er zo min mogelijk last van hebben en dat de overstap van leerlingen goed verloopt.”

