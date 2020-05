Leerlingen keren terug bij basisschool De Polsstok: ‘Ik heb iedereen gemist’

Na bijna twee maanden mochten kinderen maandag weer naar de basisschool. Het is zowel een logistieke als een pedagogische uitdaging, blijkt bij De Polsstok in Zuidoost.

Er hangen vlaggetjes, leraren lopen rond in oranje hesjes en in vrolijke letters hangt er ‘welkom’. Op basisschool De Polsstok in Amsterdam-Zuidoost is in het weekend doorgewerkt om alles te regelen voor de terugkeer van de 380 leerlingen. “Het is alsof een nieuw schooljaar van start gaat,” zegt directeur BartJan Commissaris. Toch is de situatie anders. “We weten niet hoe de kinderen er mentaal aan toe zijn.”

Sinds 16 maart waren de scholen dicht vanwege het coronavirus, vanaf maandag mogen basisscholen en de kinderopvang weer open, zolang de richtlijnen worden gevolgd. Dat betekent dat maximaal de helft van de kinderen tegelijk aanwezig mag zijn. Elke school mag zelf bepalen hoe die dat organiseert. Op De Polsstok is ge­kozen voor volle dagen. De kinderen gaan twee dagen naar school, de andere drie volgen ze thuisonderwijs.

Ook op basisscholen geldt de 1,5 meter­afstandsregel – niet tussen de kinderen onderling, maar wel tussen leerling en leerkracht. Met geel tape wordt overal 1,5 meter afstand aangegeven, om de kinderen daaraan te helpen herinneren. De bureaus van de docenten zijn afgezet om te zorgen dat leerlingen afstand houden.

Kwart thuisgebleven

Ouders mogen het schoolplein niet op en na school komen de kinderen in shifts naar buiten. “Dat is wel lastig,” zegt Herby Goedhart (41), die drie kinderen (van 6, 8 en 12 jaar) op De Polsstok heeft. “Vooral voor de jongsten, die willen knuffelen. Hoe zeg je tegen je kind van zes dat ze 1,5 meter afstand moet houden van de leraar?”

Commissaris: “Er is veel angst onder ouders. Sommigen zijn zó bang dat ze hun kinderen helemaal niet naar school durven sturen.” Ongeveer een kwart van de leerlingen die maandag werden verwacht, bleef thuis.

De school stond de afgelopen weken met alle kinderen in contact, maar leerkrachten weten ook dat ‘het gaat goed’ via de telefoon niet altijd betekent dat het echt goed gaat. Commissaris: “We willen, juist nu het weer kan, benadrukken dat we er voor ze zijn. Dat kon met een knuffel, een hand, een simpele aanraking. Dat dat nu niet kan, is moeilijk. We moeten nu op een andere manier contact maken. Meer focussen op oogcontact bijvoorbeeld en lichaamssignalen checken.”

Jamecia Muntslag (29) en Marco de Leeuw (25), allebei leerkracht van groep 8, laten zich hun begroeting met de leerlingen niet ontnemen. Muntslag: “We geven ze altijd een boks bij binnenkomst. Ik heb nu bokshandschoenen meegenomen en een stok. Die boks krijgen hun leerlingen nu op afstand.”

Leerachterstand

Om 8.20 uur gaat de bel. Ouders nemen voor het hek afscheid en de kinderen gaan rustig naar binnen. Voor een paar kleuters is het zo wennen, dat het afscheid gepaard gaat met tranen. Een 6-jarige stapt monter de school in. “Ben ik te laat? Ik heb iedereen wel gemist.”

Hoe de lesdagen eruit gaan zien, weten ze nog niet, maar het welzijn van de kinderen staat voorop. De Leeuw: “Als het een uur duurt om ­iedereen te spreken, dan duurt het een uur. Die leerachterstand is iets voor later.”