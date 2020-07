Leerlingen IJburg College ontvangen diploma in Johan Cruijff Arena: ‘Een grandioos gevoel’

Beeld Jean-Pierre Jans

“Weet je nog wat Cruijff altijd zei? Ieder nadeel heb z’n voordeel,” zegt Arie Slob in zijn videoboodschap. De minister (Voortgezet Onderwijs) spreekt 30 eindexamenleerlingen en aanhang toe op de hoofdtribune van de Johan Cruijff Arena. Hun lach echoot door het lege stadion.

Bijna alle 280 examenleerlingen van het IJburg College – op twee na – zijn geslaagd: woensdag hebben ze hun diploma opgehaald in het stadion. “Ze kregen ook echt een Arenaticket thuis toegestuurd, alsof ze naar een voetbalwedstrijd gingen,” zegt directeur Jolanda Hogewind.

Zo ook de 16-jarige Anwar Dorn, die zijn vmbo-t-diploma heeft gehaald. Het is zijn eerste keer in de Arena. “Het was een ellende met parkeren, maar toen ik binnenkwam kreeg ik meteen een grandioos gevoel.” Het behalen van zijn diploma ziet hij als nieuw begin. “Het voelt alsof ik aan een ander hoofdstuk in een boek kan beginnen.”

De 17-jarige Ayda Amiry heeft haar vwo-diploma cum laude behaald. Ze was al vanaf haar eerste jaar nerveus voor het eindexamen. “Toen de examens door corona geannuleerd werden, viel alle spanning in één klap weg. Dat was wel heel gek.”

De leerlingen halen hun diploma in elf shifts van een halfuur op, opgesplitst per klas. “Dat bracht wel met zich mee dat ik elf keer een toespraak moest houden,” zegt Hogewind.

Naast minister Slob heeft ook onderwijswethouder Marjolein Moorman een boodschap opgenomen. De mentoren spreken hun leerlingen persoonlijk toe: één van hen staat ook stil bij Keti Koti, de uitreiking valt samen met de feestdag.

Voor leerling Amiry voelt haar tijd op het IJburg nog niet helemaal afgesloten, vanwege de coronacrisis. “Misschien komt dat na de uitreiking wel.” Ze is niet bezorgd dat haar diploma minder waard is door het weggevallen eindexamen. “Ik heb er net zo goed zes jaar hard voor gewerkt.”

Die mentaliteit geeft directeur Hogewind ook mee in haar speech. “Jullie hebben niet het centraal schriftelijk eindexamen hoeven doen, maar ik ben ervan overtuigd dat jullie diploma evenveel waard is. En bovendien hebben jullie een IJburgdiploma.”