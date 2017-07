Leerlingen Hyperion Lyceum plegen cijferfraude

Dat meldt de school in een brief die dinsdag naar alle ouders en leerlingen is gestuurd. De rector noemt het 'een ernstige zaak die wij hoog opnemen'.



De drie jongens plaatsten een keylogger in de vorm van een usb-stick in een computer, vertelt een woordvoerder van de school. Een keylogger houdt al het typgedrag op een computer bij, en dus ook wachtwoorden.



Met de verzamelde gegevens konden de jongens inloggen in het cijfersysteem van de school en hun cijfers aanpassen. Volgens de woordvoerder hebben zij alleen hun eigen cijfers aangepast.



Zeven leerlingen

Een docent vond de keylogger drie weken geleden in de computer en meldde dat bij het bestuur. Daarop heeft de school onderzoek verricht.



Bij zeven leerlingen werden in het systeem verdachte cijfers gesignaleerd, waarna gesprekken met deze leerlingen zijn gevoerd. Uiteindelijk bleken alleen drie jongens uit de vierde klas daadwerkelijk betrokken bij de cijferfraude. Zij hebben bekend cijferfraude te hebben gepleegd.



Geschorst

De jongen die de keylogger heeft aangeschaft is geschorst en van school verwijderd. Hij stond er al niet zo heel best voor. De andere twee jongens, die volgens de woordvoerder vooral meededen omdat zij het 'spannend' vonden, zijn tijdelijk geschorst maar mogen wel weer terugkomen.



Het Hyperion Lyceum is een school voor vwo+, met gymnasium en atheneum. De school heeft de computers inmiddels beter beveiligd.