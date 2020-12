Leerlingen geschorst na bekladden Haga Lyceum

Het Cornelius Haga Lyceum werd beklad met graffititeksten. Beeld Evert Elzinga

Een van de leerlingen heeft bekend volgens de in oktober aangestelde schoolbestuurder Achmed Baâdoud. Ook zou de leerling een scholgenoot hebben aangewezen als medeverantwoordelijk. De school had eerder al aangifte gedaan van de bekladding.

Het gesprek dat Baâdoud had met de moeder van een van de leerlingen is opgenomen en online gezet. Te horen is dat de bestuurder melding gaat maken van de bekladding bij ‘de instanties’. Hiermee doelt Baâdoud op het meldpunt radicalisering van de gemeente. “Ik betwijfel of de moeder dit zelf heeft bedacht of dat ze onder invloed stond van derden,” zegt de schoolbestuurder.

De bestuurder stelt dat het gesprek zonder zijn medeweten is opgenomen en maar een klein en niet representatief stuk online is geplaatst. Er wordt overwogen om een advocaat in te schakelen naar aanleiding van de heimelijke opname.

Oud-medewerker Arnoud van Doorn plaatste de geluidsopname op zijn Twitter. Hij stelt dat de leerlingen het opnemen voor de ontslagen schooldirecteur Soner Atasoy. Drie weken terug oordeelde de rechter dat zijn ontslag terecht was.

Baâdoud zegt zich ernstige zorgen te maken over de invloed die Van Doorn nog altijd heeft op de school. Zo stelt de schoolbestuurder dat hij signalen heeft ontvangen dat Van Doorn spreekt met de geschorste leerlingen en ze ophitst. “De heer van Doorn mag een broodje eten in de buurt, maar hij moet wegblijven van de leerlingen,” zegt de bestuurder.

Ook betwijfelt Van Doorn of er sprake is van radicalisering bij de twee geschorste leerlingen en of zij wel een bekentenis hebben afgelegd.