Leerlingen Calvijn College moeten nóg langer wachten op examenuitslag

Het Calvijn College Beeld Google Streetview

“Het is heel vervelend dat dit zo loopt, maar we willen ook geen beloften doen die we niet kunnen waarmaken,” zegt woordvoerder Daan Jansen van de Inspectie van het Onderwijs.

Uit onderzoek bleek dat in ieder geval een Engelse toets, die meetelt voor het eindcijfer, niet door de 77 vmbo-leerlingen was gemaakt. De inspectie gaf hierop de school de opdracht om van alle gemaakte toetsen en opdrachten een overzicht te maken.

Vragen

Deze gegevens zijn inmiddels binnen. Maar wanneer de uitslag komt, is onbekend. “De gevraagde gegevens zijn op een rij gezet, maar dat heeft weer tot nieuwe vragen geleid,” aldus de zegsman. “Bovendien kijkt de inspectie ook naar elk kind individueel. Wat de juiste beslissing is kan daarom per leerling verschillen.”

Aanvankelijk hoopte de school vorige week donderdag al met de uitslag te komen. Ouders en leerlingen van de school zijn via het secretariaat ingelicht over het uitstel.

Een woordvoerder van het Calvijn College was niet bereikbaar voor een toelichting.