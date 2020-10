Leerling IJburg College geschorst na dreigen met mes

IJburg College aan de Pampuslaan. Beeld Floris Lok

Om wat voor soort mes het gaat, wordt nog onderzocht, aldus rector Jolanda Hogewind. Niemand raakte gewond bij het incident.

Hogewind: “We denken dat er op sociale media iets speelde. De jongen in kwestie kwam maandagochtend opgefokt naar school, en bedreigde bij de gymzaal een groepje meiden. Ze zijn daar natuurlijk enorm van schrokken. Gelukkig konden we snel ingrijpen.”

De leerling is geschorst, de school gaat ‘een andere plek voor hem zoeken’. De rector benadrukt in een brief aan ouders dat het om een incident gaat. ‘Gelukkig zijn incidenten op het IJburg College een uitzondering. Wij zijn ons bewust dat ondanks alle preventieve maatregelen die wij als school treffen helaas niet alles voorkomen kan worden.’

Met de bedreigde leerlingen is de afgelopen dagen veel contact geweest, aldus de rector. “We hebben ze na het incident direct opgevangen en hebben ze de afgelopen dagen veel gesproken, ook met ondersteuning van de politie.”