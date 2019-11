Leerling gooit schoonmaakmiddel in thee, docent onwel

Het Wellantcollege in Amsterdam. Beeld Google Streetview

De docent dronk de thee, werd onwel en moest zich laten behandelen bij een huisartsenpost. Momenteel zit ze thuis, met schade aan haar tong.

Een woordvoerder van de scholengemeenschap bevestigt het incident, na berichtgeving van De Telegraaf. “De docente en de leerling kregen ruzie over het gebruik van een mobiele telefoon in de les. Daarop reageerde de leerling in een opwelling. Ze heeft er ontzettend veel spijt van en vindt het heel erg wat er is gebeurd.”

Het Wellantcollege is erg geschrokken. “Dit is een heel ernstige zaak, we zijn echt aangeslagen,” zegt de woordvoerder. “Dit mag en kan niet gebeuren.”

De school heeft direct maatregelen getroffen. De leerling wordt overgeplaatst naar een andere school. Ook komt het schoolbestuur zo snel mogelijk bij elkaar om te reconstrueren hoe dit precies heeft kunnen gebeuren, en wat het kan doen om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen.