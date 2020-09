Leerling Barlaeus Gymnasium na botsing bedreigd met vuurwapen

Het incident gebeurde aan de achterkant van de school op de Zieseniskade. Beeld Google Street View

De jongen stond met een groepje medeleerlingen aan de achterkant van de school op de Zieseniskade toen een passerende man tegen hem opbotste. De man trok vervolgens een vuurwapen en bedreigde de leerling daarmee, zegt rector Alwin Hietbrink.

De leerling is volgens Hietbrink flink geschrokken, maar hij is niet gewond geraakt. Er is direct contact gezocht met de politie. Die heeft de zaak in onderzoek.