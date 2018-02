Leerkrachten basisonderwijs staken in maart opnieuw

Dat kondigde Thijs Roovers woensdagavond aan in De Balie. Hij is leraar op de Amsterdamse Leonardo Da Vincischool en woordvoerder van PO in Actie, de actieroep die al eerder nationale stakingen in het basisonderwijs opzette.



De boze leerkrachten willen 1,4 miljard euro voor het basisonderwijs. Dat geld, 900 miljoen euro voor een salarisverhoging en 500 miljoen voor het verlichten van de werkdruk, is bedoeld om het dreigende lerarentekort af te wenden.



Roovers in de Balie: "Amsterdam loopt voorop in het lerarentekort, dus we gaan ook voorop lopen in protest. Wat mij betreft gaan we de stad ontwrichten. Nu komt er weer geen geld bij voor kinderen in achterstandssituaties, we kunnen minister Slob blijkbaar niet vertrouwen."



Daarmee doelde Roovers op een brief van de onderwijsminister, die donderdag aankondigde geld voor onderwijsachterstanden anders te zullen gaan verdelen.



De po-raad, organisatie van schoolbesturen, vreest dat klassen groter worden en achterstanden niet meer worden ingelopen. Het budget wordt namelijk niet op meer opgehoogd na jaren van bezuinigen.