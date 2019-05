Leen Schaap weg bij brandweer Amsterdam

Beeld ANP

Politieman Schaap werd in het voorjaar van 2016 door burgemeester Eberhard van der Laan aangesteld als krachtige commandant die de wittemannencultuur in de kazernes moest openbreken. Het moest afgelopen zijn met het seksisme en het racisme en ook vrouwen en minderheden moesten zich meer thuis kunnen voelen in het brandweerkorps.

Schaap drukte ‘de proeftuinkazerne’ er door die Van der Laan al in 2011 met de vakbonden en de machtige informele leiders van de uitrukdienst had afgesproken. Datzelfde plan was vervolgens tegengehouden door de betrokken bonden en brandweerlieden.

Vrouwonvriendelijk

In die kazerne nieuwe stijl in de Dapperstraat in Oost, ‘Victor’, gelden in plaats van de onder de uitrukdienst geliefde 24-uursroosters nu reguliere roosters zoals bij de politie, zodat de brandweerlieden veel meer tijd hebben voor bijvoorbeeld voorlichting over preventie én de gesloten kazernecultuur wordt geslecht.

Ook trad Schaap hard op tegen brandweerlieden die betrokken waren bij incidenten die in zijn ogen symbool stonden voor de vrouwonvriendelijkheid en het racisme binnen het korps. In zijn strijd tegen de machocultuur zegde hij deze week nog een brandweerman die bijna dertig jaar in dienst was, ontslag aan omdat die al twintig jaar een prominent lid is van de Amsterdamse afdeling van de Hells Angels.

Door zijn harde optreden en omdat hij de vakbonden als ‘de maffia van de medezeggenschap’ had weggezet, stuitte Schaap op felle kritiek van met name de uitrukdienst, die van oudsher oppermachtig is.

Meer overleg

Nadat Van der Laan was teruggetreden wegens zijn ziekte, verlengde de Amstelveense burgemeester Bas Eenhoorn als tijdelijk voorzitter van ‘de veiligheidsregio’ medio vorig jaar demonstratief Schaaps contract met drie jaar, om hem namens de veiligheidsregio zijn steun te betuigen.

Sinds Femke Halsema als burgemeester van Amsterdam voorzitter is van de veiligheidsregio, stuurt zij aan op een andere koers, waarin weer veel meer met de brandweerlieden wordt overlegd – zoals in de decennia voor Van der Laans ingreep. Ze liet generaal buiten dienst Peter van Uhm onderzoek doen, met die noodzaak van ‘verbinding’ als uitkomst. Halsema dreigde met ingrijpen als de brandweerleiding niet met concrete resultaten zou komen.

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt in een persbericht dat Schaap ‘veel resultaat heeft geboekt’ en ‘een doorbraak’ heeft geforceerd in de modernisering van de brandweer, ‘met stevig leiderschap en tegen de stroom in’.

Nu is het tijd voor ‘een volgende fase in de modernisering’. ‘Een nieuw gezicht, een andere commandant, geeft wellicht een nieuwe impuls, een andere dynamiek,’ aldus het persbericht

Schaap ‘betreurt’ de keuze, maar ‘respecteert die’ wel, meldt het persbericht nog.

Een nieuwe commandant wordt nog gezocht.