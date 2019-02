Leegstand kantoren meer dan gehalveerd in vier jaar

In de voormalige kantoren zijn 6.389 woningen gebouwd, maar bijvoorbeeld ook broedplaatsen, nieuwe kantoren, scholen en hotels. In totaal is 700.000 vierkante meter ongebruikte ruimte weer in gebruik genomen.



Wethouder Laurens Ivens (bouwen en wonen) noemt het een schande dat in een stad met zo weinig vrije ruimte, zo veel panden leeg stonden. "Veel Amsterdammers stoorden zich aan die lege ongebruikte ruimte. Ik ben trots dat we die leegstand nu weten terug te dringen."



Crisis

De financiële crisis veroorzaakte een toename in de leegstand. In 2015 was dat bijna 1,3 miljoen vierkante meter. Dat is omgerekend ongeveer 18 procent van alle kantoorpanden. Dat is nu teruggeschroefd naar 8,8 procent.



Het leegstandniveau is nu, vindt de gemeente, tot het juiste niveau gedaald voor een gezonde kantorenmarkt. De komende jaren wordt in de gaten gehouden of de leegstand niet weer oploopt.