Leden Trainmore in het geweer tegen ‘bizarre’ tariefverhoging

Zeven jaar is Peter Bocxe al tevreden lid van Trainmore, de sportschool met dertien vestigingen in Amsterdam. Tot onlangs, toen hij mail kreeg van Trainmore: zijn tarief gaat omhoog van 29 euro per maand naar 76 euro per maand. Bij sommige vestigingen met meer mogelijkheden gaat het zelfs naar 89 euro per maand voor een abonnement dat maandelijks opzegbaar is.

“Deze verhoging is bizar. Het is onredelijk en niet rechtvaardig. Het is namelijk niet zo dat we er iets voor terug krijgen, integendeel,” zegt Bocxe. “Er zijn geen yogalessen meer, de klimmuur is weg en het is er viezer geworden.”

Naar een andere sportschool gaan, dat wil Bocxe helemaal niet, maar als er geen redelijke oplossing gevonden wordt dan ziet hij geen andere mogelijkheid. “Ik ben een gewoontedier. Dit is echt een klap in het gezicht en buiten alle proporties.”

Klachten

Op het klachtenforum Klachtenkompas van de Consumentenbond zijn de afgelopen twee weken zo'n twintig meldingen binnengekomen van mensen die het oneens zijn met de verhoging. De Consumentenbond heeft één officiële klacht gehad over de prijsverhoging. Een woordvoerder zegt dat de algemene voorwaarden van nieuwe contracten zijn afgestemd met de Consumentenbond.

Op zijn vaste vestiging aan het Singel, de eerste Trainmore in Amsterdam, heeft Bocxe naar eigen zeggen vijftig medestanders gevonden die ontevreden zijn met de werkwijze van de sportschoolketen. Namens die groep had Bocxe maandag een gesprek met een manager. Die heeft hij te kennen gegeven dat ze binnen een week een nieuw voorstel verwachten en anders vertrekken.

‘Geluk gehad’

Volgens oprichter en directeur Marjolijn Meijer hebben de oude abonnees juist jarenlang ‘heel veel geluk gehad’ met het lagere tarief. Voor nieuwe leden gold het tarief al langer, maar de relatief kleine groep die al lang lid is, maakt volgens Meijer gebruik van een tarief dat tien jaar geleden is vastgesteld en dat nooit is verhoogd. Hun verlopen contracten werden maandelijks stilzwijgend verlengd. “We hebben bij hen nooit een prijsverhoging doorgevoerd. Daar kunnen ze ook blij mee zijn. We willen het tarief gelijktrekken, ook uit eerlijkheid naar de rest van onze members.” Meijer wijst op de korting die geldt als leden, net als destijds, een jaar- of tweejaarcontract afsluiten, maar de optie om elke maand op te zeggen is er dan niet meer bij.

Bij Trainmore betalen leden met een vast contract voor elke keer dat ze bij de sportschool inchecken een euro minder per maand. Iemand die drie keer per week sport, betaalt volgens het oude abonnement dan 17 euro per maand en dat is niet meer marktconform, zegt Meijer. “Na een stijging in de kosten heeft Trainmore het ledenbestand nog maar eens onder de loep genomen.” De focus lag eerst simpelweg niet op het verhogen van de tarieven voor de vergeten groep. “Nu is er een inflatie van 12 procent, we hebben een huurverhoging van 40-50.000 euro per jaar, energie is drie keer duurder geworden en de personeelskosten zijn gestegen.”

Volgens Meijer staat er wel wat tegenover de prijsverhogingen. “We zijn het filiaal aan het Singel volledig aan het verbouwen, er is vorig jaar nieuwe krachtapparatuur gekomen voor 300.000 euro. En nu wordt de cardioapparatuur vervangen, douches en kleedkamers worden vernieuwd en er komt 600 vierkante meter fitness bij in de kelder waar voorheen nog een postkantoor zat. Ik snap dat de verhoging onverwachts komt, maar wij vinden het gerechtvaardigd en marktconform.”

