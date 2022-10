Leden lopen weg bij de roemruchte Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB)

Vertrekkend lid Rogier Noyon over Walther Schoonenberg (foto): ‘Walther is lastig. Dat vindt hij zelf een eretitel, omdat hij denkt dat hij alleen op die manier gelijk kan krijgen. Iedereen die het niet met hem eens is, beschouwt hij als een vijand.’

De verontwaardiging is groot bij oud-voorzitter Rogier Noyon. In een brief aan de VVAB, waarin hij zijn lidmaatschap beëindigt, beklaagt hij zich over monumentenactivist Walther Schoonenberg, het radicale gezicht van de vereniging.

Die zou zich als betaald medewerker van het bureau in het nieuwe bestuur hebben laten kiezen, waarmee hij feitelijk zijn eigen werkgever is geworden – en ook die van zijn vrouw Juliet Oldenburger, die eveneens op het bureau van de VVAB werkt.

Een coup

Volgens Schoonenberg zelf is er met die constructie niets mis. Hij zou als bestuurder een uitvoerende taak hebben, terwijl de rol van toezichthouder wordt vervuld door de andere leden van het bestuur.

Noyon spreekt echter van een coup. ‘En de weg ernaartoe is geplaveid met manipulaties, leugens en bedrog,’ schrijft hij in zijn brief. Bureaumedewerkers zouden de leden hebben opgehitst om het oude bestuur weg te stemmen en ondertussen een bestuurslid valselijk hebben beschuldigd van corruptie.

Godheid

De VVAB werd in 1975 opgericht door monumentenbeschermer Geurt Brinkgreve, die in 2017 overleed. “Hij werd binnen de vereniging beschouwd als godheid,” zegt Noyon. “En Schoonenberg denkt nu dat hij Jezus is en de heilige taak heeft om het werk van Brinkgreve op zijn manier voort te zetten.”

“Walther is een lastige persoon. Dat vindt hij zelf een eretitel, omdat hij denkt dat hij alleen op die manier gelijk kan krijgen. Iedereen die het niet met hem eens is, beschouwt hij als een vijand.”

Alleen nog klapvee

Niet alleen Noyon heeft zijn lidmaatschap van de VVAB opgezegd. Hij wordt daar, blijkens de brief, in gevolgd door de prominente oud-bestuursleden Els Iping (voormalig voorzitter van het stadsdeel Centrum), Guusje ter Horst (voormalig minister van Binnenlandse Zaken) en Fred Kramer. ‘Ieder van ons kan uit eigen ervaring en documentatie bevestigen dat de kritiek gestoeld is op aantoonbare feiten en gebeurtenissen,’ schrijven zij.

Volgens Noyon, die zelf lid was vanaf de oprichting, zegt de een na de ander momenteel zijn lidmaatschap op. De algemene ledenvergadering zou nauwelijks nog mensen trekken. “Er is alleen nog klapvee voor Walther over.”

Conflict over de koers

Op de achtergrond speelt een conflict over de koers van de VVAB: is het een actieclub die zich met hand en tand verzet tegen elke, zelfs minimale, aantasting van monumentaal Amsterdam, of een overlegorgaan dat meebeweegt met de eisen van de moderne tijd en ook aandacht heeft voor de toenemende drukte in de binnenstad?

“Het is heel simpel,” zegt Schoonenberg. “De ledenvergadering heeft vorig jaar het bestuur afgezet en een nieuw bestuur gekozen, omdat de leden vonden dat de VVAB te politiek was geworden en te weinig activistisch. Dat is geen coup, dat is een democratisch besluit. De leden hebben mij gevraagd om de vereniging te redden, hoewel ik eigenlijk van plan was te stoppen.”

Nieuwe vereniging

Dat veel leden de vereniging verlaten ‘ is een zegen voor de VVAB’, zegt Schoonenberg. “We hebben in het verleden de fout gemaakt om al die oud-politici naar ons toe te halen. Ik vind het helemaal niet erg dat ze nu weer vertrekken.”

Ondertussen hebben die vertrekkende leden een nieuwe vereniging opgericht: Voordestad, een vereniging ‘die zich inzet voor het beschermd stadsgezicht, de kwaliteit van de openbare ruimte en de balans in de binnenstad’. Voorzitter Noyon: “We groeien snel.”