Leden Caloh Wagoh ‘hadden moordplannen’ voor 6 Amsterdammers

Politie tijdens een onderzoek bij een clubhuis van motorclub Caloh Wagoh in Amersfoort. Beeld ANP

Die vermoede moordplannen zullen vrijdag aan de orde komen in een inleidende zitting in de zaak waarin leden van Caloh Wagoh en hun getrouwen voor een forse reeks liquidaties en liquidatieplannen terecht staan.

Dat bevestigen verscheidene betrokkenen bij het proces.

Het vermoeden bestaat dat de verdachten opereerden in opdracht van de voortvluchtige Ridouan Taghi, al is die in dit proces niet aangeklaagd. Taghi is wel hoofdverdachte in het grote proces Marengo, over een forse reeks liquidaties en moordplannen.

Alle zes de genoemde criminelen spelen al lange tijd rollen in de Amsterdamse onderwereld.

Inchomar Balentien overleefde in 2013 een moordaanslag in Amsterdam Nieuw-West en dacht dat ook daarna op hem werd gejaagd, wat de berichten uit 2017 zouden bevestigen, maar werd in juli alsnog geliquideerd in de Bijlmer.

De criminele rapper Jason L. zit een langdurige celstraf uit voor het lokken van een crimineel naar de Bijlmerflat Kikkenstein waar hij werd geliquideerd.

Zijn vriend Germain R. was net als Jason L. volgens justitie al vaker doelwit van een moordplan.

Riff W. is onlangs nog veroordeeld nadat hij en enkele vrienden waren beschoten in een café in De Pijp, waarna hij vanuit het café had teruggeschoten.

De broers Khalid en Mimoun B. stonden ook al op verschillende ‘moordlijsten’ en zijn zelf ook van betrokkenheid bij liquidaties beschuldigd, al zijn ze daarvoor nooit aangeklaagd. Khalid B. is in 2016 beschoten in Rotterdam.

De moordplannen voor de Amsterdamse criminelen zijn volgens het Openbaar Ministerie ‘besproken’ in versleutelde (maar onthulde) PGP-berichten (Pretty Good Privacy) die zijn gevonden bij hoofdverdachte Delano ‘Keylow’ R. (49), de ‘president’ van de motorbende die voluit Caloh Wagoh Main Triad heette en die inmiddels aan een lange, steeds uitdijende reeks liquidaties wordt gelinkt.

Op de aanklachten tegen de zeventien verdachten, die overigens niet allemaal lid waren van Caloh Wagoh, stonden al de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels (Breukelen, juli 2017), crimineel Farid Souhali (Den Haag, april 2017) en crimineel Zeki Yumusak (Rotterdam, juli 2017).

Onder anderen kroongetuige Tony de G. beschuldigt de verdachten ervan dat ze moordopdrachten hadden aangenomen van de beruchte bende van Taghi.

Taghi’s advocaat Inez Weski heeft alle beschuldigingen aan diens adres altijd fel ontkend.

Behalve van moordplannen, die niet steeds werden uitgevoerd, worden sommige verdachten ook beschuldigd van onder meer de beschieting van een villa in Doorn met een automatische wapen in juni 2017.

De in Amsterdam beruchte crimineel Greg R. (71), die ook als belangrijke verdachte in de zaak geldt, wordt overigens voor zover bekend niet aan de moordplannen op de zes Amsterdamse criminelen gelinkt.