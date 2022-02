LED, licht en lasers: 30 jaar Thunderdome in 60 minuten

Thunderdome Beeld ID&T

Het hardste van het hardste. Dat is Thunderdome. Niet ‘ plop, plop, plop’ maar ‘boem, boem, boem!’ Het beukfeest is al jaren een internationaal begrip sinds in 1992 het eerste feest plaatsvond. Kale gabbers in trainingspakken met malende kaken en ‘Hakkuuuuuuuh’. Het dertigjarig jubileum van Thunderdome kon dan ook niet stilletjes voorbijgaan. En stil is Timecode by Thunderdome zeker niet.

‘Volume op standje maximaal’

De show neemt bezoekers mee op reis door de evolutie van de Nederlandse hardcore en doet dat met licht en lasers, en een unieke state-of-the-art LED-video opstelling. Het één uur durende spektakel gaat hard, letterlijk en figuurlijk, aldus Gérard Zwijnenburg, creatief directeur van Thunderdome. “Volume op standje maximaal en in een vogelvlucht komt de rijke geschiedenis van de Nederlandse hardcore voorbij. Geen interviews en lange verhalen, maar de beste tracks van ’92 tot nu.”

Timecode overspoelt bezoekers met 90.000 frames aan audiovisueel spektakel, zoals nog nooit eerder is vertoond. Een overdaad aan geluid en de meest iconische momenten uit 30 jaar Thunderdome-geschiedenis zorgen voor een unieke ervaring die volgens Zwijnenburg het beste omschreven kan worden als ‘een uur aan audio en visueel geweld’.

Liefhebbers kunnen vanaf vrijdag 18 februari een kaartje kopen. De show is van 10 tot en met 20 maart op donderdag, vrijdag en zaterdag te zien in Amsterdam aan de Elementenstraat 25.