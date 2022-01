Leaseplan voor 4,9 miljard verkocht aan Frans leasebedrijf ALD

Beeld anp

Onlangs kwam al naar buiten dat de bedrijven met elkaar in gesprek waren over een fusie. De overname, die zowel in aandelen als contanten wordt afgehandeld, moet aan het eind van het jaar zijn afgerond. Het gecombineerde bedrijf zou volgens ALD en Leaseplan door schaalvoordelen en door groter in te kunnen kopen 380 miljoen euro per jaar aan kosten kunnen besparen. Of er ook gevolgen zijn voor het personeel, is nog niet duidelijk.

Het Franse ALD had volgens de meest recente cijfers bijna 1,7 miljoen auto’s in beheer en is actief in meer dan veertig landen. Het in 1963 opgerichte Leaseplan is goed voor zo’n 1,8 miljoen auto’s. Het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor op de Zuidas heeft, was in het verleden een aantal jaar in handen van onder meer ABN Amro en Volkswagen, waarna het in 2016 werd overgenomen door een consortium met onder andere pensioenuitvoerder PGGM.

In juli splitste Leaseplan zijn platform voor de verkoop van tweedehands auto’s CarNext nog af. Hoeveel dat het bedrijf opleverde werd niet bekendgemaakt. Leaseplan had in 2018 nog het plan om naar de beurs te gaan, maar dat ging niet door omdat de aandelenkoersen vlak daarna flink daalden.

Leaseplan kwam afgelopen zomer in het nieuws omdat het zijn personeel wilde verplichten zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Leaseplan is het grootste autoleasebedrijf van Nederland. Op het hoofdkantoor op de Zuidas en bij nevenvestigingen werken zo’n achtduizend mensen.

Chiptekort

Het gaat goed met leasebedrijven. Dat komt onder meer doordat de autosector het afgelopen jaar moeite had met het leveren van nieuwe modellen vanwege het wereldwijde chiptekort. Daardoor kregen leasemaatschappijen goede prijzen voor hun tweedehands auto’s waarvan de leaseperiode erop zit. De keerzijde is dat bedrijven ook moeite hadden om nieuwe modellen geleverd te krijgen.