Leaseplan naar de beurs in Amsterdam

Dat kondigde het Nederlandse bedrijf donderdag aan.



Het is de bedoeling dat er uitsluitend bestaande aandelen zullen worden aangeboden, zowel aan particuliere als aan institutionele beleggers. De stukken zijn nu nog in handen van Lincoln Financing, waarachter een heel consortium zit met onder andere pensioenuitvoerder PGGM.



Veel details, bijvoorbeeld het bedrag dat met de beursgang moet worden opgehaald, volgen later.



Volgende stap

Het in 1963 opgerichte Leaseplan is een van grootste leasemaatschappijen in de wereld, met 1,8 miljoen auto's in meer dan dertig landen.



Topman Tex Gunning ziet in een gang naar de beurs een "logische volgende stap" in de ontwikkeling van het bedrijf.



Leaseplan is via CarNext.com ook actief op de markt voor tweedehands auto's. Daarnaast runt het bedrijf een spaarbank in Nederland en Duitsland.



Speculatie

Het was al langer bekend dat de onderneming een beursgang onderzocht. Maar over wanneer Leaseplan hierover meer ging bekendmaken, werd de laatste dagen nog druk gespeculeerd.



Persbureau Bloomberg wist zelfs al op basis van een bron te melden dat Leaseplan bij de beursgang zou mikken op een waardering voor het hele bedrijf van 7,5 miljard euro.