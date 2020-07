Lawaaidemonstratie op Sporenburg tegen komst pont

Bezorgde bewoners van Sporenburg protesteerden tegen de komst van een pont. Beeld Het Parool

Rond 17.00 uur werd door de bewoners bewoners lawaai gemaakt met potten, pannen, deksels, fluitjes en toeters. De bewoners maken zich grote zorgen over de leefbaarheid en de veiligheid van het eiland als er mogelijk een aanlanding van een pont van het Zeeburgereiland komt.

De woonboten aan de Ertskade, de Verbindingsdam en het KNSM-eiland hebben vlak voor de demonstratie de scheepshoorns laten horen. Daarna liepen de bewoners als groep via de J.F. van Hengelstraat, waar mogelijk een fietsroute is gepland, naar de kop van Sporenburg, waar bewoners al langer te hoop lopen tegen de komst van een pont en een fietsbrug.

Het Oostelijk Havengebied protesteert al langer tegen een verbinding tussen het Zeeburgereiland en het gebied. De fietsbrug naar de kop van Sporenburg zou volgens bewoners levensgevaarlijk zijn.

Opschudding

Vorige week werd bekend dat een onafhankelijke commissie onder leiding van de Belgische hoogleraar Alexander D’Hooghe onder meer een voorstel heeft gemaakt voor een pontverbinding. In dit plan legt de veerpont vanaf het Zeeburgereiland aan halverwege Sporenburg, bij de Steltloper, het hoge gebouw dat zelf enkele jaren geleden ook al voor veel opschudding zorgde.

Volgens woordvoerder Sanne Ruardi van de demonstranten is deze plaats met name voor de vele kinderen die er wonen een ‘heel slechte plek’. “De plannen voor een pont zijn niet verenigbaar met hoe de wijk in elkaar zit.”

De demonstratie lijkt rijkelijk vroeg: de voorstellen van de commissie D’Hooghe zijn pas net gepubliceerd en zijn zo veelomvattend dat er voorlopig waarschijnlijk weinig geld zal zijn om alles uit te voeren.