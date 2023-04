Lawaaicompensatie voor duizenden omwonenden van Schiphol

Een vliegtuig vliegt over een woning in de omgeving van Schiphol. Beeld ANP / ANP

Het gaat om inwoners van de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen die van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt woonden van een zogeheten handhavingspunt waar de geluidsnorm werd overschreden. Zij krijgen volgende week een brief en hebben dan van 1 mei tot en met 31 juli de tijd om een aanvraag voor compensatie te doen.

De ILT gedoogde jarenlang overschrijdingen van de geluidsnormen rond Schiphol, vooruitlopend op nieuwe regels waarvan verwacht werd dat die snel van kracht zouden worden. De toezichthouder waarschuwde eerder al dat dit ‘anticiperend handhaven’ weleens juridisch kwetsbaar kon zijn en is er inmiddels ook mee gestopt.

50 tot 2200 euro

Negen omwonenden dienden in 2020 een verzoek in tot compensatie voor verminderd woongenot als gevolg van dit gedoogbeleid. Zij kregen gelijk van een onafhankelijke commissie die zich daar op verzoek van het ministerie over boog. Daarop is uitgezocht hoeveel anderen te maken hadden met vergelijkbare omstandigheden. Het bleek te gaan om zo’n 4600 adressen.

Voor al die adressen is ook al de hoogte van de compensatie berekend, op basis van de mate van overschrijding van de geluidsnorm en op basis van de WOZ-waarde van de woning. De bedragen lopen voor het merendeel van de gedupeerden uiteen van 50 tot 2200 euro.

