Law Hub is proeftuin voor rechtenstudenten van de Uva

Bij de opening gaat de eerste challenge van start

Het idee is dat alle Amsterdammers die juridische hulp nodig hebben op één plek terecht kunnen. "Als we ze zelf niet kunnen helpen of er meer nodig is, verwijzen we ze door," zegt Nollkaemper.



De Ruijter vergelijkt het onderwijs aan de rechtenstudenten in de Amsterdam Law Hub met coschappen voor studenten geneeskunde. Er zijn coassistenten nodig om een nieuwe generatie dokters te genereren.



Volgens De Ruiter geldt dat hier eveneens: met de juiste begeleiding kunnen we nieuwe juristen afleveren die behalve vermogen hebben het recht toe te passen, ook richting kunnen geven aan de ontwikkeling van het recht. Dat kan heel positief uitpakken, zegt Van Bemmelen.



"Wij verlenen juridische bijstand op een vrijwillige basis en kosteloos. Dat kan drempelverlagend werken, waardoor mensen juist wel naar ons toe durven komen met hun vragen."



Juridische brieven

Dat iedereen er welkom is voor hulp bij allerhande juridische kwesties is een van de redenen dat masterstudent Van Bemmelen zich vrijwillig inzet bij de Law Hub. "Dankzij mijn werkzaamheden bij de Strafrechtswinkel kan ik hier ook wat betekenen voor de maatschappij."



De student weet nu bijvoorbeeld dat juridische brieven die voor haar heel simpel zijn, door anderen vaak niet begrepen worden. Het is ook leerzaam: "Tijdens colleges hebben we het bijvoorbeeld over een bezwaarschrift. Nu mag je ze zelf schrijven."



In de Amsterdam Law Hub is ook plek voor maatschappelijke start-ups. "Bij de opening gaat de eerste challenge van start," zegt decaan Nollkaemper. Iedereen kan ideeën voor een startup aandragen. De winnende inzendingen krijgen financiële ondersteuning, begeleiding van professionals en werkruimte. Nollkaemper: "Als ze zich hebben ontwikkeld tot een rendabele onderneming, kunnen ze uitvliegen."