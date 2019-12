Laurens Haanen: een topambtenaar die zijn tijd ver vooruit was

Laurens Haanen ging na zijn studie rechten bij de gemeente werken. Beeld -

Als oudste van vier kinderen werd Haanen geboren in Venlo, waar zijn ouders een kapperszaak runden. Op zijn 18de belandde hij in Amsterdam, om er niet meer weg te gaan. Na zijn studie rechten raadde een vriend hem aan bij de gemeente te solliciteren. “Daar nemen ze iedereen aan.”

Kritische geest

In het stadhuis klom Haanen op tot de bestuursdienst, waar hij het bestuur adviseerde zonder aanzien des persoons. Bij de perikelen rond de aanleg van de Noord/Zuidlijn viel hij op als een kritische geest. Al in 2003 schreef hij een vernietigende notitie over de gebrekkige aansturing. Daarmee was hij zijn tijd ver vooruit. Pas in 2009, toen de aanleg financieel uit de klauwen was gelopen, volgde de door hem bepleite interne schoonmaak.

Ook nadien was Haanen niet onder de indruk van de duurbetaalde inhuurkrachten die de leiding kregen over het metroproject. Hij bleef hen onverstoorbaar wijzen op dingen die beter konden.

De notitie uit 2003 was ‘typerend voor Laurens’, zegt oud-collega Wido van Bergen, die Haanen opvolgde als secretaris van het projectcommissariaat dat toezicht hield op de aanleg van de Noord/Zuidlijn. “Hij was niet bang mensen voor het hoofd te stoten. Maar hij was bovenal geliefd vanwege zijn kennis, humor en relativeringsvermogen.”

Oud-wethouder van Ruimtelijke Ordening Duco Stadig herinnert zich hoe de feestelijke opening van het Belastingkantoor in Sloterdijk in 1996 doorkruist dreigde te worden doordat het kunstwerk op het dak (Het Wiel van Jeroen Henneman) de toegestane bouwhoogte overschreed. Bouw- en woningtoezicht lag dwars. “De regels boden geen ruimte voor tijdige ontheffing, maar Laurens opperde om het gewoon toe te laten. Met mijn instemming liet hij bouw- en woningtoezicht vervolgens weten dat ze niet hoefde te handhaven.”

Met rugzak door Azië

Na zijn pensionering in 2013 trokken Haanen en zijn vrouw met rugzak drie maanden lang door Zuidoost-Azië. Daarna maakte hij werk van zijn rol als grootvader. Rinske Wieman, oud-voorlichter bij de gemeente, zag hem een paar jaar geleden fietsen op de Veemkade, met kleinkind voorop. “Zo fijn om met pensioen te zijn!” riep Haanen in het voorbijgaan.

De laatste vier jaar schepte hij genoegen in het opknappen van een oude boerderij in de Bourgogne. Daar wilde hij van zijn oude dag genieten. Dat was hem nauwelijks gegund. In oktober bleek dat hij ongeneeslijk ziek was. De prognose dat hem een jaar restte, was te optimistisch. Twee weken geleden blies hij zijn laatste adem uit, omringd door zijn gezin.