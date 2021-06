Lauranio Bronne ‘doodgeschoten om twee lachgastanks en 20 euro’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Het slachtoffer gebruikte in de nacht van 11 op 12 maart met vrienden en vriendinnen lachgas op ‘een chillplek’: een woning in Assendelft. Gedurende de nacht zou ruzie zijn ontstaan met de leverancier van het lachgas, ‘Lau’ Bronnes jeugdvriend Justin D. (21), ‘Cheffie’. Het conflict zou gaan over twee flessen lachgas en 20 euro.

Volgens getuigen waren de jeugdvrienden al gebrouilleerd geraakt. Justin D. zou tijdens de ruzie in het gezelschap zijn geweest van Amsterdammer Hamid B. (28), ‘Hamma’. Die zou een vuurwapen op het hoofd van de bewoner van het huis hebben gezet omdat die voor ‘Lau’ Bronne opkwam.

De beweerde belagers gingen weer weg, maar Bronne wilde volgens getuigen koste wat kost ‘de problemen oplossen’. Samen met verdachte Jahmal N. (20), ‘Vlam’, stapte hij volgens justitie rond kwart voor 2 voor de deur van ‘de chillplek’ in de Ford Transit-bus van Justin D., die nog steeds in het gezelschap van Hamma zou zijn geweest.

In mond geschoten

Bronne moet vervolgens in of bij de bus zijn doodgeschoten, waarna de drie andere inzittenden eerst rondjes zouden hebben gereden om een geschikte dumpplek te zoeken. Bronnes lichaam zou uiteindelijk tussen 3 en 4 uur ’s nachts in de sloot in het groengebied gesleept zijn.

Een voorbijganger vond Bronne daar even na 10 uur in de ochtend. Hij bleek overleden door een kogel door zijn hoofd. Waarschijnlijk is het wapen in zijn mond gestopt, waarop hij door zijn hersens werd geschoten.

De drie verdachten reden vervolgens naar Antwerpen. “Kennelijk om zich een alibi te verschaffen,” aldus de officier van justitie tijdens een eerste inleidende zitting in de zaak, woensdag in de Amsterdamse rechtbank.

Smerige kleding

Onderweg kocht Justin D. drie flesjes drinken bij een benzinepomp bij Breukelen, zo is te zien op scherp camerabeelden. Ze lieten een Belgische vriendin een hotel boeken. Ze droegen volgens getuigen smerige kleding en schoenen. In Antwerpen kochten ze in de Primark en een Nikewinkel nieuwe kleding. Hun oude kleren wasten ze in een wasserette.

In de vooravond gebruikten ze in Antwerpen luidruchtig lachgas, wat tot een overlastmelding leidde. Tijdens een controle van de auto van de Belgische vriendin waarin de drie zaten, zag de politie vervolgens tassen met natte kleding liggen.

De bewegingen van telefoons van de verdachten en camerabeelden passen volgens de aanklaager in het scenario dat zij gedrieën in de belangrijke uren steeds bij elkaar bleven. De Ford Transit werd dagen na de vondst van Bronnes lichaam uitgebrand aangetroffen.

‘Lau was een vriend’

Jahmal N. bezweert dat hij niets met de dood van Bronne van doen heeft. Hij ontkent in de Ford Transit te zijn gestapt en zegt met twee andere ‘maten’ te zijn meegegaan naar België, omdat die zeiden dat ze daar ‘een paar dames hadden’. “Lau was een vriend van me. Ik ben tegen geweld en tegen wapens.”

Lachgashandelaar Justin D.: “Lauriano is mijn beste vriend geweest vroeger. Ik heb geen enkel motief hem wat aan te doen. Hij moest me nog lachgasflessen geven, ja, maar hij is niet de enige. Dat ging om een bedrag dat niemands leven waard is.”

De advocaten van de drie verdachten betoogden dat veel te onduidelijk is wanneer Bronne is doodgeschoten, door wie en wat hun cliënten daarmee van doen hadden. Het slachtoffer zou in meer ruzies verwikkeld zijn geweest, dus het motief voor de moord hoeft niet in gedoe om lachgastanks en een paar tientjes te liggen.

Bang

Advocaat Gerald Roethof zei namens Jahmal N. te begrijpen dat justitie ‘alles uit de kast haalt’ om de zaak op te lossen waarin ‘mensen een zeer jong kind hebben verloren’. Meer dan dat N. ‘mogelijk meer weet’ van de schietpartij, zeggen getuigen volgens hem echter niet. “Er is geen bewijs dat hij met die bus is meegegaan.”

Zijn cliënt durft de politie niet meer te vertellen: “Het kan toch niet zo zijn dat hij als medepleger van de moord wordt beschouwd omdat hij zijn mond niet opentrekt?”

Raadsman Johan Mühren van Justin D. ‘ziet geen bewijs dat Lauranio de Ford Transit is ingestapt’. Een getuige hoorde schieten in een nabijgelegen wijk toen dat busje al ergens anders was. Op de camerabeelden van het tankstation is geen bloed ofzo te zien op de kleding van zijn cliënt. “Hij verdient duizenden euro’s in de lachgashandel en was een goede jeugdvriend van het slachtoffer.”

De rechtbank laat de advocaten donderdag weten of hun cliënten in de cel moeten blijven.