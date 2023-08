Latin Villagedirecteur Mo Sahib: ‘Toen ik salsa en merengue zag wist ik meteen: in Nederland bestaat dit niet, hier wil ik iets mee doen’

Mo Sahib groeide op in Amstelveen en begon in een café in de Reguliersdwarsstraat een salsa-avond. Die mondde uit in een festival, Latin Village. ‘Ik zou ook een latino kunnen zijn.’

In Amsterdam en Rotterdam is het tijdens de dagen voor Latin Village moeilijker om een afspraak bij de kapper of de nagelsalon te krijgen. De outfits, de kapsels – het is zien en gezien worden, zegt Mo Sahib in het hoofdkantoor van zijn bedrijf A-Venue aan de Keizersgracht. Hier wordt het jaarlijkse festival georganiseerd.

Op zijn telefoon laat hij beelden zien van de opbouwwerkzaamheden in Spaarnwoude. Zeven podia, licht, geluid, water, elektra, sanitair, catering. Meer dan honderd man aan het werk. Op 19 augustus worden dertigduizend bezoekers verwacht. “Niet slecht voor wat ooit begon als een salsa-avond op woensdag voor twintig mensen in een café.”

Hoe is het om het hele jaar te werken aan een festival dat één dag duurt?

“Nu komt alles bij elkaar. We zijn als koeien die eindelijk de wei in mogen. En voor de rest van het jaar: het is raar om in januari in de kou zomerse dingen te bedenken, daar is veel verbeelding voor nodig. In die periode geven we ook al het geld uit dat we nu pas kunnen terugverdienen.”

“Ik ben dankbaar dat ons publiek zo trouw is en ieder jaar de moeite neemt om terug te komen. Niet alleen in Amsterdam en Rotterdam, maar uit heel Nederland, België en Duitsland. Als de deuren opengaan probeer ik daar te staan om iedereen een hand te geven en welkom te heten. Maar na een paar minuten wordt het te druk.”

Wat als het regent?

Beslist: “Volgens mij gaat het niet regenen. Wat deze zomer al is gevallen kan nu niet meer komen.”

De vader van Mo Sahib was chefkok in een Frans restaurant in El Jadida, een kustplaats ten zuiden van Casablanca. Hij kon komen werken in Chalet Suisse, een ketenrestaurant met vestigingen door heel Europa. Eerst zou hij in Frankrijk gaan koken, uiteindelijk werd het de vestiging in Amstelveen.

“Hij kwam in z’n eentje en woonde op de zolder van een villa in Amstelveen. Daarna kwamen wij. Zijn plan was om twee jaar te blijven en dan in Marokko een eigen restaurant te openen, maar hij is natuurlijk gebleven. Later werd hij chefkok in het restaurant dat nu Sagardi heet, in de Spuistraat.”

Hoe was het in Amstelveen?

“Het was wonen, slapen en veilig opgroeien. Maar in Amsterdam gebeurde het. Als we nieuwe sportschoenen wilden hebben, of muziek, moesten we naar Amsterdam. Ik kwam hier minstens een keer per week. In Amstelveen voelde ik me altijd ongemakkelijk, in winkels wist ik niet waar ik mijn handen moest houden, zo werd er op me gelet. In Amsterdam viel dat allemaal weg, hier ga je op in de menigte.”

“We waren het enige Marokkaanse gezin in de buurt, dat kun je ook zien als een voordeel. Mijn moeder leerde snel de taal, ze integreerde. Tot 1999 heb ik in Amstelveen gewoond. Als je ’s avonds thuiskwam rook je de stamppot van de buren, die er al iets van zeiden als het gras in de tuin niet netjes was geknipt. Je moest een glimmende auto hebben. In Amsterdam rijdt de directeur op een fiets, je weet niet wie wie is. Het was een verademing om te verhuizen.”

Als kind deed Mo Sahib in Amsterdam-West een ontdekking. “Ik kwam daar en hoorde hoe andere Marokkanen praatten over Nederlanders, op een negatieve manier. In Amstelveen wist ik helemaal niet dat er zo’n sentiment bestond, daar woonden bijna geen Marokkanen.”

“In West stond ik ook een keer voor een Marokkaans theehuis, buiten Marokko had ik dat nog nooit gezien. Ik was naar binnen aan het kijken, ik wist niet dat zoiets bestond in Nederland. De eigenaar kwam naar buiten en vroeg wat ik daar aan het doen was. In die tijd had ik nog een afro, we zijn donkerder dan de meeste Marokkanen in Nederland, die komen uit het noorden van Marokko. Mensen dachten meestal dat ik een Surinamer was.”

Wilde je gaan doen wat je vader deed?

“Hij raadde ons altijd af om de horeca in te gaan, het was hard werken. In zijn tijd was het ook nog zweten in die keukens. Nu hebben ze daar airco en staan er frisse jongens met grote tattoos. Eerst werkte ik alleen in het weekend in de horeca. De sfeer vond ik fantastisch. De gasten zijn blij en willen genieten van een mooie avond.”

In 1995 opende Mo Sahib met een vriend een café in de Reguliersdwarsstraat, Madeliefje. “Op het stuk bij het Rembrandtplein, tegenover De Duivel. Ik kende een man die cafés pachtte en in gokkasten handelde. Deze locatie was toen toevallig beschikbaar.”

Twee jaar later gebeurde er iets op een vakantie. “In die tijd gingen veel mensen naar Isla Margarita, een eiland bij Venezuela. Mijn toenmalige vriendin voelde zich niet goed en lag in bed. Ik zat in de lobby van het hotel en de nachtportier vroeg of ik mee wilde naar een feest.”

En toen?

“We gingen met zijn auto, hij pakte nog wat mango’s en bier en daarna reden we naar een feest op het strand. De salsamuziek was een gigantische ontdekking.”

Hij staat op om twee dansbewegingen te demonstreren. “Die portier leerde me: dit is de salsa en dit de merengue. Het was niet meer moeilijk doen met vrouwen een drankje aanbieden. Je kon gewoon vragen: goedendag, mag ik deze dans van u? Ik wist meteen: in Nederland bestaat dit niet, tenminste niet op grote schaal, hier wil ik iets mee doen.”

“Het begon met woensdagavonden in Madeliefje. Woensdag was normaal een stille avond. Het werd snel druk, dus ik verhuisde naar Hotel Arena. In 2005 organiseerden we de eerste Latin Village en nu is het een festival met alles erop en eraan.”

Hoe kwam je bij Spaarnwoude?

“Ik was een keer op Lowlands, ver weg in de polder. Daar liep ik rond en ik dacht: dit is amazing, zo moeten wij het ook doen. Het groen, de ruimte, de natuur, de verschillende stages. Op een ander festival zag ik het terrein in Spaarnwoude, dat moest het worden.”

Hoe verschil jij van de andere grote festivaldirecteuren in Nederland?

“Ik ken ze niet allemaal persoonlijk, we komen elkaar alleen soms tegen op ADE, het Amsterdam Dance Event. Al wordt dat nu heel groot en loop je elkaar snel mis. Voor de meesten is het een roeping, denk ik. Een job met een grote druk en een stressfactor. Of ik de enige ben met een niet-Nederlandse achtergrond? Voor een festival van deze omvang misschien wel, ja.”

Je bent van Marokkaanse afkomst, geen latino. Wordt daar ooit iets over gezegd?

“Daarover is mij nooit direct een vraag gesteld. Het zou kunnen dat het voor mij makkelijker gaat dan als ik blond was geweest. Met mijn uiterlijk zou ik ook een latino kunnen zijn. Op het Westergasterras heb je al heel lang de Summer Breeze-avonden, met latinmuziek. Die worden georganiseerd door Mimo, ook een Marokkaan. Het zou kunnen dat Marokkanen gewoon verstand van muziek hebben. Zelf woon ik in de Jordaan. Daar eet ik vaak in een Italiaans restaurant dat niet van een Italiaan is. Maar het is wel lekker en het zit altijd vol.”

Wat zegt het over Amsterdam dat jij, geboren in Marokko, hier een festival kunt opzetten met latinmuziek?

“Dat we openstaan voor iedereen, tot op zekere hoogte, zolang je normaal doet. Ik ben in alles een kameleon. Ik woon in de Jordaan, ga met mijn vader graag naar Plein ’40-’45, met andere vrienden ontbijt ik bij De Joffers, ik kom ook weleens in de Bijlmer. Amsterdam heeft al die gezichten. In Amstelveen was er alleen de hockeyclub.”

CV

Mo Sahib (El Jadida, Marokko, 1968) is oprichter en directeur van Latin Village, het festival dat 19 augustus wordt gehouden in Spaarnwoude.

De stad van... Mo Sahib Echt Amsterdams “Over de grachten fietsen.” Accent “Soms een beetje bekakt. In ieder geval ABN. Het is belangrijk om netjes te spreken, dan krijg je meer voor elkaar, zo ben ik opgevoed.” Havermelk “Als iemand dat wil moet hij het bestellen.” Huur of koop “Vijftien jaar geleden heb ik gekocht. Nu zou ik dat niet meer doen. Je bent gek als je zoveel betaalt.” Import “De stad is altijd bewoond geweest door import. Femke Halsema is een Amsterdammer, maar ze komt hier niet vandaan.”