Lastminute ziekmeldingen en continu schakelen, de scholen beginnen vandaag voorzichtig weer: ‘We gaan heel onzeker open’

Basis- en middelbare scholen gaan vandaag weer open. Maar voor hoelang, vragen scholen zich af. Beeld ANP

Het is vanochtend niet meer zo stil in de stad. Anders dan de afgelopen weken kunnen basisschoolkinderen en middelbare scholieren weer naar school fietsen, lopen of rijden. De scholen zijn weer open.

Voor het grootste deel van ouders en kinderen is dat een verlichting, voor schoolbesturen en directeuren breekt echter weer een onzekere tijd aan, met een vraag die continu zal spelen: heb ik genoeg leerkrachten voor alle klassen?

Kerstvakantie doorgewerkt

De situatie is lastig, zegt Lieke Thesingh, voorzitter van het bestuur van het Breed Bestuurlijk Overleg. Vandaag kunnen de Amsterdamse scholen open, blijkt uit een rondgang in het basis- en voortgezet onderwijs, maar er zijn nu al geluiden van scholen die de bezetting maar moeilijk rond krijgen. Onderwijzers staan continu onder spanning: genoeg docenten voor morgen, betekent nog niet genoeg leraren voor overmorgen.

Amsterdams schoolpersoneel heeft in de kerstvakantie doorgewerkt om de roosters rond te krijgen. Gistermiddag, op zondag, stonden besturen en directeuren op scherp. Een last­minute ziekmelding betekent dat er lastminute geschakeld moet worden om voor elke klas een docent te krijgen.

Onbevoegd

“Onze roostermaker staat paraat om snel in te grijpen als dat nodig is,” zegt schooldirecteur Kees Buijtelaar van het Bindelmeer College in Amsterdam-Zuidoost. Hij houdt zijn hart vast. “We kunnen open, maar het blijft onzeker. Voor hetzelfde geld komen er op het laatste moment afmeldingen. Als iemand denkt besmet te zijn, dan moet diegene testen.”

De situatie is volgens Arnold Jonk van scholenkoepel Staij hetzelfde als voor de vakantie. Het lerarentekort en de oplopende besmettingen zorgen voor een opeenstapeling van problemen. “Er zal af en toe een groep thuis komen te zitten, omdat de docent ziek is of moet testen.”

Het lerarentekort in Amsterdam is met bijna een kwart toegenomen sinds februari vorig jaar. De stad komt 563 fulltime docenten tekort en het is geen uitzondering dat op plekken uit nood onbevoegde leerkrachten voor de klas staan. Daar komt ook nog corona bij: tussen zaterdagochtend en gisterochtend zijn 32.581 positieve uitslagen geregistreerd: het op een na hoogste aantal ooit. En basisschoolkinderen hebben zich nog niet kunnen laten vaccineren. Die worden pas vanaf 18 januari uitgenodigd.

Jonk hoopt dat het testen van leerkrachten bij de GGD nu beter geregeld wordt. “Ik weet nog van eerder dat docenten niet direct terechtkonden en dan gaat het van kwaad tot erger. Dat willen we niet nog een keer.”

Voor hoelang?

Toen op 4 januari bekend werd gemaakt dat ­alleen het mbo, de hogescholen en de universiteiten na de kerstvakantie nog online onderwijs geven, en basis- en middelbare scholen dus weer open mogen, werd al duidelijk dat niet iedereen stond te juichen. Want hoe is de situatie dan weer over een paar weken?

Harry Dobbelaar, bestuurder bij Zonova ­(19 basisscholen), vindt dat er te veel gevraagd wordt van het onderwijs. “We zitten continu in onzekerheid: gaan de scholen open, blijven ze dicht? Krijg ik genoeg mensen voor de klas of niet? Vooralsnog lukt het, maar voor hoelang?”