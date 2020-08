Laptop, internet en op naar de Veluwe: buitenhuizen in trek bij Amsterdammers

Een huisje op de natuurcamping De Knotwilg in Werkendam. Beeld Edwin Winkels

In maart, toen het kabinet de lockdown afkondigde om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, stokte de verkoop van vakantie­huizen direct, zegt Frank de Groot, directeur van de Vakantiemakelaar in Uithoorn. “Ik moest even terugdenken aan de donkere dagen van de financiële crisis.”

Maar in de weken daarna nam het aantal transacties van chalets en vakantiewoningen in Nederland razendsnel toe. “Juni was mijn beste maand ooit en dat ging de hele zomer door. In augustus heb ik 20 tot 25 procent meer verkocht dan vorig jaar. Zelfs woningen die al anderhalf jaar te koop staan, zijn nu gewild.”

De verkoop van vakantiewoningen in Nederland is booming, zegt Tom van den Brink van Second Home, organisator van beurzen voor tweede huizen. “Dat horen wij van makelaars in heel het land. We kunnen rustig spreken van een corona-effect.”

Vooral vanuit de Randstad is veel vraag naar een vakantiehuisje in het groen. “Mensen willen in coronatijd de drukte van de stad ontvluchten,” zegt Ronald Boswinkel van Veluwe Chalet Makelaars. “Op de Veluwe is het beter vertoeven dan tweehoog-achter in Amsterdam. We draaiden vorig jaar al erg goed, maar nu alleen nog maar beter.”

Thuiswerken vanuit elders

Vakantiewoningen – dat zijn huizen die niet permanent bewoond mogen worden – zijn al langer erg gewild. In 2018 werden in heel Nederland ruim 4500 recreatiewoningen verkocht en dat is een record, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Vorig jaar kwam de verkoop iets lager uit, zo’n 4300, maar de NVM spreekt nog altijd van een ‘hoog niveau’.

Corona geeft, na een aanvankelijke dip in maart, een extra impuls aan deze verkoop. Femmy Smink is notaris in Sneek en ook zij ontvangt veel mensen ‘uit het westen’ die bij haar koopcontracten tekenen voor huisjes in Friesland.

“Voorheen hadden we een paar cliënten uit de Randstad per jaar, sinds de uitbraak van corona zijn dat er een stuk of zes per maand,” zegt ze. “Daar zitten ook Amsterdammers bij. Die

komen niet alleen voor vakantiehuisjes. Ik heb ook Amsterdammers voorbij zien komen die permanent in Friesland komen wonen.” Vooral West-Friesland is populair. “Daar ben je, vanuit Amsterdam, zo. En de prijzen zijn er nog acceptabel.”

Volgens De Groot van de Vakantiemakelaar geeft corona om diverse redenen een impuls aan de verkoopcijfers. Allereerst willen mensen de drukke stad mijden, al is het maar voor een weekeinde. Daarnaast zijn veel Nederlanders deze zomer op vakantie gegaan in eigen land en hebben ze ervaren dat ze voor mooie plekjes en goede temperaturen niet ver hoeven te reizen. Keken ze eerst voor een vakantiehuis naar Frankrijk of Spanje, door corona zoeken ze het dichter bij huis.

Dat we zoveel mogelijk thuiswerken, draagt ook bij: wat maakt het uit of je in Amsterdam of op de Veluwe achter de laptop zit? Makelaars vertellen dat huizenzoekers direct vragen naar de snelheid van internet.

Uiteraard speelt er meer dan alleen corona. Veel kopers zien vakantiehuisjes als een belegging. “Ik proef dat mensen nog wat spaargeld op de bank hebben staan, dat ze willen laten renderen,” zegt De Groot. De lage rente doet de rest.

Zes ton of meer

Het grootste deel van zijn klanten is particulier belegger: zij zetten hun vakantiehuis in de verhuur en gaan daar alleen zelf naartoe als de ­woning leegstaat. Vooral Amsterdammers zetten op deze manier de overwaarde van hun koopwoning in de stad aan het werk.

De prijzen waarvoor de vakantiewoningen worden verkocht, verschillen nogal. De een koopt een chalet voor minder dan een ton, de ander heeft meer te besteden, merkt Van den Brink van Second Home. “Onlangs is een nieuw project in Friesland in de verkoop gegaan, met woningen van zes ton of meer. Daar zijn er al twintig van verkocht.”