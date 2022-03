Langzaam beseft D66: geen historische avond in Amsterdam

Rob Jetten en D66-leider Sigrid Kaag zijn vol vertrouwen op goede uitslagen in Muziekgebouw aan het IJ. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Alle kopstukken van de partij zijn aanwezig: de ministers Sigrid Kaag, Rob Jetten, Kajsa Ollongren en Ernst Kuipers kijken naar speeches van onder meer campagneleider Sjoerd Sjoerdsma en Kamerlid Jan Paternotte. Amsterdamse D66’ers blijven nog even achter de schermen.

Het is niet overdreven druk met een paar honderd aanhangers. De sfeer is er aanvankelijk een van voorzichtig optimisme. Sjoerdsma probeert de zaal op te peppen: “We moeten vanavond de sprong maken naar de eerste partij van het land!”

De eerste exitpoll in Nieuwegein wordt met een beetje enthousiasme ontvangen. Dat GroenLinks zo goed scoort in wat volgens Paternotte de ‘meest gemiddelde gemeente van Nederland’ is, maakt enkele aanwezigen een beetje knorrig. “Als dat maar geen voorbode is voor Amsterdam.” Wanneer Rotterdam bekend wordt gemaakt valt de zaal stil: min 0,2 procent. Niet dramatisch, ook niet goed. Langzaam maar zeker daalt het besef in dat het toch niet de historische avond kan gaan worden waarop de aanwezigen zo hebben gehoopt. De allereerste, heel voorzichtige resultaten voor de stad: D66 verliest een van haar acht zetels en is hier niet langer de grootste partij.