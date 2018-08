Langste reeks warme dagen sinds 2003

De laatste keer dat de temperatuur in Nederland onder de 20 graden bleef was op 24 juni, toen het niet warmer werd dan 17,7 graden.



Er is sprake van een warme dag wanneer wanneer de maximumtemperatuur 20,0 graden of meer bedraagt. Gemiddeld worden in de Bilt 85 warme dagen geteld.



De kans is groot dat de reeks opeenvolgende warme dagen de komende tijd groeit, denkt Weeronline. Volgens de huidige verwachting wordt het zeker tot en met 23 augustus elke dag minstens 20 graden in De Bilt. Daarmee loopt de reeks op tot zestig.



Recordaantal warme dagen in een jaar

Volgens Weerplaza komt een ander record uit 2003, namelijk het totale aantal landelijk warme dagen in een jaar, ook in gevaar. Het grootste aantal landelijk warme dagen in een jaar is tot nu toe 116. Met vandaag erbij staat 2018 op 99 landelijk warme dagen. Het is niet onwaarschijnlijk dat ook dit record ergens in september wordt gebroken



