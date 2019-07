Langer onderweg door de Noord/Zuidlijn: ‘Ik merk niets van de voordelen’

Karin Montijn (57) Beeld Tammy van Nerum

‘Absoluut niet sneller’

Karin Montijn (57): een half uur langere reistijd.

“De belangen van veel mensen zijn niet meegeteld in dit project,” zegt Montijn, die vier keer per week vanuit Marken naar de Kinkerbuurt reist. “Alleen de mensen die dicht bij een station in Noord wonen en naar Zuid moeten, zijn erop vooruitgegaan. Voor de rest is de Noord/Zuidlijn absoluut niet sneller. Ik ben een kwartier langer onderweg, dat is een half uur per dag.” Montijn snapt wel dat ervoor is gekozen minder bussen bij Amsterdam Centraal aan te laten komen. “Het is daar al zo druk, maar zorg dan voor een terminal iets verderop. Een te groot deel van de reizigers wordt nu benadeeld door iets dat al zoveel gemeenschapsgeld heeft gekost.”

Shabier Abdool Azeezkhan (40) Beeld Tammy van Nerum

‘Ik moet vaak wachten’

Shabier Abdool Azeezkhan (40): een uur langer onderweg.

“Het is helemaal niet handig,” zegt Shabier Abdool Azeezkhan, die dagelijks van uit Noord naar Rotterdam reist voor zijn werk. “Voor de komst van de Noord/ Zuidlijn pakte ik bus 34 naar Amsterdam Centraal en daar stapte ik op de trein. Nu moet ik eerst wachten op de bus die mij naar metrostation Noord brengt, dan moet ik met de metro en dan met de trein.” Het was geen probleem geweest als al het vervoer naadloos op elkaar aan zou sluiten. “Maar dat doet het niet. Ik moet vaak nog wachten op Centraal. Dat kost tijd. Zeker een half uur extra per rit.”

Dora Kalambas (46) Beeld Tammy van Nerum

‘Mijn ov-kaart is snel leeg’

Dora Kalambas (46): een half uur langere reistijd.

Minimaal drie keer per week gaat Dora Kalambas van Noord naar haar zus in Oost. “Eerst pakte ik de bus naar Centraal en stapte ik daar over op de tram.” Nu moet Kalambas twee keer overstappen: eerst gaat ze van huis met de bus naar het metrostation. Vervolgens van het metrostation naar Centraal en vanaf daar met de tram. Ze is een kwartier langer onderweg dan voorheen. “Het is eigenlijk maar een klein stukje naar Oost, maar het reizen is nu wel vervelend geworden.” Ook is het duurder geworden, merkt ze op. “Ik weet niet hoeveel maar mijn ov-kaart is sneller leeg dan toen ik rechtstreeks met de bus naar Centraal ging.”

Olav Wijchers (21) Beeld Tammy van Nerum

‘Eerst kon ik rechtstreeks’

Olav Wijchers (21): een kwartier langer onderweg.

“Mensen waren helemaal blij over de nieuwe metrolijn en vertelden me dat ik een stuk sneller bij mijn werk bij Lelylaan zou zijn als de Noord/Zuidlijn er eenmaal zou zijn,” zegt Olav Wijchers, die dagelijks vanuit Monnickendam naar Amsterdam Lelylaan reist. Dat bleek een dooie mus te zijn voor Wijchers. “Ik merk niets van de voordelen. Eerst kon ik rechtstreeks met de bus, nu moet ik overstappen. En mijn reis duurt nu langer, omdat ik vaak moet wachten op mijn aansluiting op station Zuid.” De grootste uitdaging vindt Wijchers de bus op de terugweg vanaf metrostation Noord naar huis. “Die mis ik, zoals vandaag, heel vaak.”

Ursula Hansen (51) Beeld Tammy van Nerum

‘Geen bus naar Centraal’

Ursula Hansen (51) heeft een uur extra reistijd.

“Je kan Noord niet meer uit zonder Noord/Zuidlijn,” zegt Ursula Hansen, die drie keer per week van Amsterdam-Noord naar de Amstelveenseweg reist. “Kijk: die metrolijn is fantastisch, maar het is een groot nadeel dat we nu geen bussen meer naar Amsterdam Centraal hebben. Dat visgraatmodel werkt niet.” Voorheen kon Hansen met bus 36 naar Sloterdijk en stapte ze daar over op de metro. Nu moet ze met de bus naar Noord, dan overstappen op de metro naar Zuid en daarna nog een keer overstappen. In totaal is ze een uur langer onderweg. “Het is duurder en met de zomerregeling is het allemaal nog erger: ik moet nu nog langer wachten op mijn aansluiting.”