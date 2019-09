Langer cel geëist in hoger beroep om seks met dodelijke afloop

Beeld ANP

Het OM stelde maandag in het hoger beroep dat verdachte Michael K. de dood van een 35-jarige Zweed te verwijten is. Hij zou onder meer overleden zijn door het ondergaan van intensieve seksuele (sm-)handelingen en een hoge dosis toegediende drugs. Het slachtoffer werd eind 2015 dood gevonden in de sekskamer die de verdachte had ingericht in zijn woning in De Baarsjes.

Op 30 december 2016 werd K. veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, na een eis van vijftien maanden, vanwege de dood van de Zweed en het bezit van verdovende middelen. Het OM is in hoger beroep gegaan, omdat het vindt dat de verantwoordelijkheid voor de dood onvoldoende tot uiting komt in de straf.

De rechtbank typeerde het gebeuren, in niet juridische bewoordingen, als behoorlijk onvoorzichtig. Maar het OM vindt dat er sprake is van roekeloos gedrag, wat een hogere straf kan opleveren. Het OM benadrukte daarbij dat de verdachte zelf een arts is, die had kunnen weten dat hij onaanvaardbare risico’s nam. Bovendien is al eerder iemand gestorven in zijn sekskamer. “De verdachte heeft, in hoge mate gefixeerd op seks, zeer onzorgvuldig en verwijtbaar gehandeld en daardoor een onaanvaardbaar groot risico genomen,” aldus het OM.

Het Gerechtshof in Amsterdam doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.