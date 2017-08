Lange weg te gaan voor Amsterdamse energiedoelen

Dat er in Amsterdam de komende jaren nog veel zonnepanelen bij komen, blijkt al uit de subsidies die zijn aangevraagd bij de rijksoverheid, genoeg voor de stroomvoorziening van tienduizend huishoudens. Wel is het de vraag of Choho's doelstellingen - nog eens een verzevenvoudiging tot 2020 - worden gehaald. De helft moet komen van woningcorporaties en die hebben nog maar nauwelijks zonnepanelen geplaatst, zo bleek onlangs al.



Zonder aardgas

Een andere tegenvaller is dat de bouw van meer windmolens stukloopt op tegenwerking door de provincie. Choho hoopte de deur van het slot te krijgen door naar de Raad van State te stappen, maar die stelde Noord-Holland deze week in het gelijk. Waar het gaat om energiebesparing ligt Amsterdam wel mooi op schema. Het aantal huishoudens dat zonder aardgas wordt verwarmd overtreft zelfs de verwachtingen.



Daarom schroeft Choho de ambities nog wat verder op, naar 125.000 woningen in 2025. Daarbij gaat het wel vooral om stadsverwarming waarvoor aan de oostkant van de stad wel degelijk gas wordt verstookt, maar dan in de elektriciteitscentrale van Nuon.



Roet

Als het gaat om luchtkwaliteit en afvalscheiding geldt ongeveer hetzelfde: er is wel progressie geboekt maar lang niet alle doelstellingen worden gehaald. Op de Stadhouderskade blijft de lucht tot 2020 teveel stikstofdioxide bevatten, terwijl het Choho's bedoeling was per 2018 overal aan de eisen te voldoen.



De vervuiling door roet moet in 2025 dertig procent lager uitkomen, maar vergeleken met 2013 is de roetconcentratie alleen maar gestegen. Ook het doel om vorig jaar tot dertig procent gescheiden afval te komen is niet gehaald. Vooral bij glas en papier viel de opbrengst tegen. Wel blijkt op het Java-eiland het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval een succes. Met 18 kilo per persoon werd een voor hoogbouw zeldzame hoeveelheid ingezameld.



Zuinigere vuilniswagens

Het gaat de gemeente lukken om de CO2-uitstoot van de eigen organisatie met 45 procent terug te brengen. Daarvoor bleken wel extra maatregelen nodig. Van de zomer kondigde het stadsbestuur al aan dat de straatlantaarns versneld overgaan op led-lampen.



Zo komt er ook ledverlichting in parkeergarages en in de Piet Heintunnel. Verder komen er zonnepanelen en zuinige roltrappen op metrostations. Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor zuinigere vuilniswagens.