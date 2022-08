Lange rijen voor stadsloket West: buitenlandse studenten moeten zich inschrijven

Amsterdam, 22 augustus 2022. Internationale studenten staan in de rij bij het Stadsdeelkantoor op het Bos en Lommerplein om zich in te schrijven in de stad. Ze krijgen dan een burgerservicenummer. Beeld Dingena Mol

Die registratie is nodig om een Burgerservicenummer te krijgen, zodat ze aanspraak maken op onder meer een zorgverzekering, bankrekening en een bijbaan. Binnen vijf dagen na aankomst moeten ze zich aanmelden en hun nieuwe adres doorgeven.

Nicolas en Pinja, twee 22-jarige studenten uit Finland, wachten beiden al zo’n half uur op het Bos en Lommerplein. Beiden gaan bedrijfskunde studeren aan de HvA. Ondanks de warmte vinden ze het wachten niet erg. “Na vandaag is alles geregeld, een kamer konden we vinden via de HvA. We weten dat veel buitenlandse studenten daar moeilijkheden mee hebben, we hebben geluk gehad.”

Goede sfeer

Iets verderop zijn twee Amerikanen, een Noorse en een Singaporese student aan de praat geraakt tijdens het wachten. Ook zij staan er zo’n half uur, maar de sfeer blijft er goed onder. “Ik ken mensen die tot een paar dagen terug nog geen kamer hadden,” zegt de 23-jarige Amerikaan. “Zelf heb ik net op tijd via de universiteit een kamer gevonden, maar het duurde uren; de site bleef maar uitvallen, omdat iedereen zich op hetzelfde moment aanmeldde.”

De 22-jarige Ana uit Spanje is net aangekomen in Amsterdam en sluit zich met koffers en al aan in de rij. Ze gaat natuurkunde studeren aan de UvA en heeft eveneens een woning gevonden via de universiteit. Het wachten vindt ze niet erg. “Ik ben allang blij dat ik een betaalbare kamer heb gevonden.”

Amsterdammers hoeven zich geen zorgen te maken over langere wachttijden: voor de buitenlandse studenten is een apart loket geopend.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister de aflevering van podcast Amsterdam wereldstad over internationale studenten: