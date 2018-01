Langdurige armoede is toch weer toegenomen

Dat geldt zowel voor Amsterdam als voor heel Nederland.



In Amsterdam heeft 7,1 procent van de huishoudens al lange tijd 'kans op armoede', zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het verwoordt. Dan gaat het om 24.000 huishoudens.



Amsterdam staat daarmee op de derde plaats na Groningen en Rotterdam. In 2014 ging het nog om 6,4 procent van de huishoudens.



Voor heel Nederland geldt dat 3,3 procent, 224.000 huishoudens, al vier jaar aangewezen is op een laag inkomen. Althans, zo was het in 2016, het laatste bekende cijfer zoals het CBS dat woensdagochtend presenteerde. In 2014 ging het nog om 2,7 procent.



Voorzichtige daling

Het percentage huishoudens met een laag inkomen bleef in 2017 stabiel op 8,2 procent. Voor volgend jaar wordt een voorzichtige daling verwacht.



In Amsterdam is de daling al eerder ingezet, maar in 2016 had nog 14,6 procent een laag inkomen - minder dan 1030 euro per maand voor een alleenstaande of 1940 euro voor een paar met twee kinderen.