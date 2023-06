Lang niet alle Amsterdamse snackbars bereid om extra te vragen voor plastic bakjes: ‘Ik schaam me tegenover mijn klanten’

Vanaf zaterdag is het gratis verstrekken van plastic wegwerpbekers en -bakjes verboden. Amsterdamse snackbars zijn lang niet allemaal bereid om extra geld te vragen aan de klant. ‘Hier gaan mensen kwaad om worden.’

Achter de toonbank van Snackbar Aggie op de Tweede Goudsbloemdwarsstraat staan wel tien verschillende soorten bakjes. Hamburgerboxen, langwerpige verpakkingen voor frikandellen, frietbakjes met en zonder apart sausvakje: allemaal zijn ze van plastic en voor eenmalig gebruik.

Vanaf 1 juli mogen ondernemers zulke geplastificeerde wegwerpverpakkingen niet meer gratis meegeven. Lastig, vindt eigenaar Achmed Raduwan (52) dat. “Ik schaam me om mijn klanten om extra geld te vragen,” zegt hij. “De mensen worden tegenwoordig ook al kwaad door het statiegeld op blikjes. Als er nog meer bijkomt, gaan ze gewoon weg.”

Patatje oorlog

De nieuwe regels gelden voor ondernemers van onder meer horecabedrijven, afhaalrestaurants en marktkramen. Hoeveel ze rekenen, dat is aan de ondernemers. Maar het kabinet adviseert hen 25 cent voor een plastic beker en 50 cent voor een maaltijd in een plastic verpakking te vragen.

Ook zijn ondernemers vanaf zaterdag verplicht om een herbruikbare optie aan te bieden. Zo heeft McDonald’s een statiegeldbeker ingevoerd: gebruikers betalen één euro en krijgen dat terug door de beker weer in te leveren. Het gevaar is dat mensen dat bedrag voor lief nemen. “In Duitsland wordt zeventig procent van de bekers niet teruggebracht,” zegt een woordvoerder. “En daar is het statiegeldbedrag zelfs twee euro. Het is dus nog afwachten hoe het in Nederland uitpakt.”

In de overheidscampagne ‘Supporter van Schoon’ wordt opgeroepen om een eigen pan mee te nemen naar de frituur. ‘Totaal onwerkbaar’, noemt de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) dat. “Moeten mensen hun patatje oorlog dan meenemen op hun eigen bord?,” vraagt Raduwan (Snackbar Aggie) honend. “Dat gaat echt niemand doen.” Ook zou het niet hygiënisch zijn en is er tijdens de spits geen ruimte voor eigen pannetjes, zegt ProFri.

Dupe

Veel snackbareigenaren zijn in de veronderstelling dat een kartonnen alternatief voldoet, maar dat is lang niet altijd zo. Veel papieren bakjes en bekers bevatten een plastic laagje om het materiaal waterdicht te maken. Ook daar moet dus extra voor worden betaald. Belachelijk, vindt eigenaar Mo (36) van Coja Snacks op de Marathonweg. “Hoe moeten de mensen hun eten dan meenemen?,” vraagt hij, terwijl hij een portie patat uit de frituur schept. “In hun handen?”

Snackbars die hun friet serveren in bakjes van duurzaam materiaal, zoals suikerriet, hoeven geen toeslag te vragen van hun klanten. Maar veel snackbareigenaren vinden dat te duur. “De kleine ondernemer is hier de dupe van,” zegt de eigenaar van Evert Snack op de Jan Evertsenstraat (hij wil zijn naam niet in de krant). “Plastic verpakkingen zijn al bijna niet meer te krijgen bij de groothandel. Vroeger kocht ik voor een paar euro een zakje met honderden plastic vorkjes. Nu moet ik duurzame kopen voor dertig euro.”

3D-bakjes

Toch zien niet alle snackbareigenaren het probleem: Oscar Zufberg (61) van Snackbar Constantijn op de Eerste Constantijn Huygensstraat gaat ‘gewoon een dubbeltje extra’ vragen voor de milkshakebeker. “Bij de andere producten, waar we duurzame bakjes voor gebruiken, berekenen we de duurdere verpakking door in de prijs. Het komt dus allemaal op hetzelfde neer.”

Ook is Zufberg niet bang voor boze klanten. Waar hij zich wel zorgen om maakt: de nieuwe regels die vanaf 1 januari 2024 gaan gelden. Dan wordt bij consumptie ter plaatse herbruikbaar servies het uitgangspunt. Zufberg: “We willen misschien bakjes gaan printen met een 3D-printer en die aan de klant meegeven met statiegeld. Hoe dan ook, de vaatwasser gaat overuren draaien.”

Over de auteur: Madelief van Dongen is nieuwsverslaggever voor Het Parool. Ze schrijft over allerlei Amsterdamse onderwerpen, van toeristenbeleid tot gekraakte panden, en doet live verslag van gebeurtenissen in de stad.