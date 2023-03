Landsmeerse burgemeester voor de rechter gesleept na val college

Léon de Lange is sinds 2021 burgemeester van Landsmeer. Beeld Brian Elings

Léon de Lange moet zich woensdag melden bij de kantonrechter in Zaandam, samen met het Utrechtse consultancybureau Necker van Naem dat in opdracht van de burgemeester onderzoek deed naar mogelijk niet-integer gedrag door wethouder Marion Breij .

De uitkomsten waren mede aanleiding voor de motie van wantrouwen die Breij in januari aan haar broek kreeg. Het vertrek van de wethouder leidde vervolgens tot de val van de coalitie van Lokaal Landsmeer, GroenLinks, CDA en Positief Landsmeer.

‘Onderzoek eenzijdig’

Positief Landsmeer noemt het onderzoeksrapport onvolledig en eenzijdig. Volgens de partij heeft wethouder Breij onvoldoende de ruimte gekregen haar kant van het verhaal toe te lichten. Positief Landsmeer houdt de burgemeester hiervoor medeverantwoordelijk als opdrachtgever.

De partij eist van Necker van Naem dat het rapport wordt ingetrokken. De Lange moet een herzien rapport eerst bespreken in de gemeenteraad voor een nieuwe coalitie kan aantreden. De installatie van het nieuwe college van D66, VVD en GroenLinks staat gepland voor 3 april.

Het is opmerkelijk dat Positief Landsmeer het kort geding aanspant. Breij was wethouder voor Lokaal Landsmeer. Volgens fractievoorzitter André La Fontaine van Positief Landsmeer is het belang van zijn achterban geschaad door de val van het college.