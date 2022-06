Landsmeer wil voor 1 april duidelijkheid over fusie

De Dorpsstraat in Landsmeer. Beeld Birgit Bijl

“We kunnen niet nog eens jaren blijven wachten,” zei CDA-fractievoorzitter Eric Knibbe dinsdagmiddag tijdens de presentatie van het coalitieakkoord over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. In 2019 nam de gemeenteraad een besluit over het streven naar een fusie met de buurgemeenten, maar Waterland, Oostzaan en Wormerland kiezen vooralsnog voor zelfstandigheid.

Als daar de komende maanden geen verandering in komt, wil Landsmeer het gesprek aangaan met Amsterdam en Purmerend. “We hanteren daarbij het Weesper model,” aldus Jacobien van Boeijen van GroenLinks met een verwijzing naar het heldere stappenplan, inclusief referendum, dat de gemeente Weesp volgde in de aanloop naar de fusie met Amsterdam.

De nieuwe coalitie bestaat naast CDA en GroenLinks uit Positief Landsmeer en Lokaal Landsmeer, de grote winnaar van de verkiezingen. Voorman Axel Damme kondigde een nieuwe lente aan voor de gemeente, met creatieve oplossingen voor oude problemen. Het bouwen van woningen krijgt prioriteit. Damme: “De wachttijd op een woning is hier 22 jaar. Dat is de langste in het land.”

Woningbouw

In het coalitieakkoord staat een tiental woningbouwprojecten dat, als het aan de coalitie ligt, wordt doorgezet. Een opvallende naam is die van het Eco Resort Breeck waar de geplande vakantiewoningen moeten plaatsmaken voor woonhuizen. De contracten zijn getekend, maar volgens André La Fontaine van Positief Landsmeer is de ontwikkelaar bereid tot een gesprek.

De vier partijen zijn geen natuurlijke bondgenoten van elkaar, en hebben ook weinig bestuurlijke ervaring. De coalitie is mede gesmeed door een vroegtijdig vertrek van D66, VVD en PvdA van de onderhandelingstafel. Alle vier hebben dierbare punten kunnen verzilveren: GroenLinks het duurzaamheidsfonds, CDA de strijd tegen eenzaamheid, PL de belofte van transparant bestuur.

Landsmeer gaat onmiskenbaar een periode van gemengde gevoelens in. In 2026 bestaat de gemeente 700 jaar en dat zal groots worden gevierd. Tegelijkertijd is er het onontkoombare besef dat Landsmeer met zijn 11.500 inwoners en 70 ambtenaren zo langzamerhand te klein wordt om alle gemeentelijke taken naar behoren te kunnen vervullen.

Op zoek naar inkomsten

Ook financieel heeft de gemeente het moeilijk. Om te komen tot een sluitende begroting wil de nieuwe coalitie op zoek gaan naar inkomsten. Het plaatsen van een reclamemast is nog te overzien, maar de verkoop van het gemeentehuis is een pijnlijke maatregel. De lokale belastingen willen de partijen niet verhogen.

Een andere bron van inkomsten is het toerisme, dat zich concentreert in de natuur- en recreatiegebieden in de gemeente. Het moet daar geen kermis worden, maar de nieuwe coalitie wil in elk geval beginnen met het innen van toeristenbelasting. Grootschalige festivals worden in het Landsmeer-deel van het Twiske niet meer toegestaan.

Het is nog niet duidelijk welke wethouders in het college stappen en namens welke partij. De kandidaten worden momenteel onderworpen aan een screening. De namen worden waarschijnlijk eind volgende week bekendgemaakt.