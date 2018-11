Landsmeer vertraagt fusie met andere gemeenten

We verkeren als organisatie in hoge nood.

De Landsmeerders hebben zich in 2015 kunnen uitspreken over de toekomst, maar toen gingen de plannen nog over een fusie met Waterland, Oostzaan en Wormerland. Die laatste twee gemeenten willen zelfstandig blijven en zijn ingeruild voor Edam-Volendam.



De andere partijen reageerden geërgerd op wat zij zien als een verkeerde motie op het verkeerde moment. "Waarom nu een proces verstieren waaraan vijf jaar is gewerkt?" wilde VVD-fractievoorzitter Anneriek Verhoef van de indieners weten.



Waarnemend burgemeester Anne Lize van der Stoel noemde het fusieproces een rijdende trein die niet zomaar kan worden gestopt of naar een ander spoor gedirigeerd. "Er zijn allerlei besluiten genomen door de raad. Het college voert die uit."



Van der Stoel benadrukte dat van de betrokken gemeenten Landsmeer de fusie het hardst nodig heeft. "We verkeren als organisatie in hoge nood. We kunnen ons niet permitteren om nog een paar jaar te wachten."



De uitgeoefende druk leidde niet tot andere inzichten bij de indieners. De motie kreeg tegen middernacht de steun van de fracties van D66, Lokaal Landsmeer, GroenLinks en Lijst Hop en Honing, samen goed voor negen van de vijftien stemmen.